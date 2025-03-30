Сабина Алиева о геноциде против азербайджанцев

Более века азербайджанцы были подвержены целенаправленным этническим чисткам и политике геноцида со стороны армян. В рамках этой политики с начала XX века в Азербайджане и на территории современной Армении систематически, с особой жестокостью совершались преступления геноцида против тюрко-мусульманского населения – азербайджанцев. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

«Преступление геноцида, совершенное против азербайджанцев в 1918 году, на почве этнической и религиозной ненависти, является одной из самых трагических страниц в нашей истории. Проводимая армянскими националистами антимусульманская, антиазербайджанская политика привела к массовым убийствам, разрушению сел и городов, исторических, религиозных, культурных памятников, кладбищ, полному уничтожению семей, насильственному изгнанию азербайджанцев с родных земель.

Массовые убийства, совершенные в Баку, Шемахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Иреване, Нахчыване, Ленкорани, Гяндже, Гейчае, Шеки, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире и других регионах, имели цель полностью стереть присутствие азербайджанцев на этих землях.

Так, во время мартовских событий 110 деревень Шемахинского района, более 150 деревень Карабаха, 115 деревень Зангезурского района, 98 деревень Карсской области, 167 деревень Губинского района были сожжены и полностью разрушены армянами, была учинена расправа над мирными жителями. Бесчисленные человеческие останки того периода, найденные позднее в городе Губе, содержащие следы особо жестоких, беспощадных и вандальных преступных деяний, наглядно доказывают, что армяне, учинившие эти массовые убийства, уничтожали невинных людей на почве этнической ненависти по отношению к азербайджанцам.

Наличие заверенных документов и исторических записей является неопровержимым подтверждением этих зверств. Архивные данные, свидетельские показания выживших в то время очевидцев, а также другие правовые документы подробно описывают масштабы произошедших массовых убийств, подтверждая, что эти события были запланированы и совершены с целью этнической чистки. Анализ этих документов подтверждает, что в соответствии с международным правом эти преступные действия являются преступлением геноцида.

К сожалению, эти трагические события, совершенные с особой жестокостью и на этнической почве, в разные периоды истории не получили политико-правовой оценки на международном уровне.

Подписанный 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указ «О геноциде азербайджанцев» сыграл важную роль в раскрытии исторической правды, была дана политико-правовая оценка тем страшным событиям, а 31 марта объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

Придание на международном уровне политико-правовой оценки преступлениям геноцида, совершенным против азербайджанцев, увековечение памяти жертв геноцида чрезвычайно важны с точки зрения недопущения повторения и предотвращения подобных преступлений, совершенных против человечности.

Международное сообщество должно дать политико-правовую оценку актам геноцида и этнической чистке, проводимой против азербайджанцев, признать преступные деяния, совершенные в 1918 году, геноцидом, предпринять серьезные усилия по восстановлению исторической и правовой справедливости», - сказала С.Алиева.