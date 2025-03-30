Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна

Во втором по величине городе Армении, Гюмри, где расположена российская военная база, 30 марта состоялись внеочередные муниципальные выборы. Партия Никола Пашиняна с трудом одержала победу, однако, исходя из результатов, ей придется создать коалицию с оппозицией для избрания мэра. В то же время на выборах в общине Паракар Армавирской области правящая партия потерпела поражение: блок объединенной оппозиции набрал более 58 процентов голосов и выиграл выборы. Внеочередные выборы в Гюмри были назначены после отставки мэра Вардакеса Самсоняна в октябре прошлого года. До этого местная власть в городе не принадлежала правящей партии «Гражданский договор»: с 2012 по 2021 год пост мэра занимал Самвел Баласанян, которого поддерживала партия олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». В 2024 году правоохранительные органы Армении возбудили против него уголовное дело по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями, однако бывший мэр покинул страну и избежал ареста.

После отставки Баласаняна мэром стал его протеже Самсонян в результате договоренности между его сторонниками и представителями «Гражданского договора». Однако под давлением правящей партии Самсонян ушел в отставку, что привело к назначению новых выборов. Исполняющим обязанности мэра был назначен представитель правящей партии Сарик Минасян. Выборы проходили в условиях жесткой конкуренции. Главная борьба развернулась между самим Минасяном, членом Коммунистической партии Армении, бывшим мэром Гюмри (1999–2012) Варданом Гукасяном и депутатом парламента Мартуном Григоряном, которого поддержала фракция «Армения», фактически возглавляемая Сержем Саргсяном. В ходе предвыборной кампании стороны обвиняли друг друга в давлении на избирателей, подкупе и использовании административного ресурса. Правоохранительные органы задержали нескольких сторонников Григоряна за раздачу взяток избирателям, а власти заявили, что его поддерживают криминальные группировки, оказывающие давление на избирателей. Следует отметить, что рейтинг Пашиняна и его партии за последнее время значительно снизился. В этом контексте выборы в Гюмри имели для «Гражданского договора» критическое значение в преддверии парламентских выборов следующего года. По имеющейся информации, премьер-министр Армении поставил перед своей партией задачу выиграть эти выборы любой ценой. В то же время для пророссийской оппозиции, потерпевшей сокрушительное поражение на внеочередных парламентских выборах в мае 2021 года, выборы в Гюмри стали возможностью взять реванш. Однако, несмотря на снижение рейтинга правящей партии, популярность пророссийской оппозиции не растет, и в нынешнем соотношении сил у поддерживаемых кланом Кочаряна-Саргсяна группировок практически нет шансов прийти к власти на выборах следующего года.

Согласно предварительным результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией, правящая партия набрала в Гюмри 37,07 процента голосов, заняв первое место. Коммунистическая партия с 19,6 процента оказалась на втором месте. Оппозиционный блок «Наш город» под руководством Мартуна Григоряна получил 14,6 процента и занял третье место. Партия бизнесмена и телевизионного продюсера Рубена Мхитаряна «Моя сильная община», выступающая против Пашиняна, набрала 8,6 процента и заняла четвертую позицию. Пророссийская партия «Мать Армения» получила около 7 процентов, заняв пятое место, а прозападная партия «Евроальянс» оказалась шестой с 4,7 процента голосов. Для прохождения в городской совет партии должны преодолеть 4-процентный барьер, а блоки – 6-процентный. Таким образом, собранные правящей партией голоса не позволяют ей единолично выбрать мэра Гюмри: «Гражданскому договору» неизбежно потребуется коалиция с какой-либо оппозиционной партией. В контексте парламентских выборов следующего года это можно считать тревожным сигналом для Пашиняна. Теоретически если все оппозиционные силы, прошедшие в городской совет, объединятся и поддержат занявшего второе место Вардана Гукасяна, правящая партия может оказаться в оппозиции. Сразу после объявления предварительных итогов лидер блока «Мать Армения», бывший депутат парламента и ранее рассматривавшийся в качестве потенциального единого кандидата пророссийских сил на пост премьера Андраник Теванян, заявил о поддержке Гукасяна как набравшего наибольшее число голосов оппозиционного кандидата. По его словам, теперь решение остается за другими оппозиционными силами. Вслед за Теваняном о безоговорочной поддержке Гукасяна заявил и Рубен Мхитарян.