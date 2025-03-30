Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
Во втором по величине городе Армении, Гюмри, где расположена российская военная база, 30 марта состоялись внеочередные муниципальные выборы. Партия Никола Пашиняна с трудом одержала победу, однако, исходя из результатов, ей придется создать коалицию с оппозицией для избрания мэра. В то же время на выборах в общине Паракар Армавирской области правящая партия потерпела поражение: блок объединенной оппозиции набрал более 58 процентов голосов и выиграл выборы.
Внеочередные выборы в Гюмри были назначены после отставки мэра Вардакеса Самсоняна в октябре прошлого года. До этого местная власть в городе не принадлежала правящей партии «Гражданский договор»: с 2012 по 2021 год пост мэра занимал Самвел Баласанян, которого поддерживала партия олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». В 2024 году правоохранительные органы Армении возбудили против него уголовное дело по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями, однако бывший мэр покинул страну и избежал ареста.
После отставки Баласаняна мэром стал его протеже Самсонян в результате договоренности между его сторонниками и представителями «Гражданского договора». Однако под давлением правящей партии Самсонян ушел в отставку, что привело к назначению новых выборов. Исполняющим обязанности мэра был назначен представитель правящей партии Сарик Минасян.
Выборы проходили в условиях жесткой конкуренции. Главная борьба развернулась между самим Минасяном, членом Коммунистической партии Армении, бывшим мэром Гюмри (1999–2012) Варданом Гукасяном и депутатом парламента Мартуном Григоряном, которого поддержала фракция «Армения», фактически возглавляемая Сержем Саргсяном. В ходе предвыборной кампании стороны обвиняли друг друга в давлении на избирателей, подкупе и использовании административного ресурса. Правоохранительные органы задержали нескольких сторонников Григоряна за раздачу взяток избирателям, а власти заявили, что его поддерживают криминальные группировки, оказывающие давление на избирателей.
Следует отметить, что рейтинг Пашиняна и его партии за последнее время значительно снизился. В этом контексте выборы в Гюмри имели для «Гражданского договора» критическое значение в преддверии парламентских выборов следующего года. По имеющейся информации, премьер-министр Армении поставил перед своей партией задачу выиграть эти выборы любой ценой. В то же время для пророссийской оппозиции, потерпевшей сокрушительное поражение на внеочередных парламентских выборах в мае 2021 года, выборы в Гюмри стали возможностью взять реванш. Однако, несмотря на снижение рейтинга правящей партии, популярность пророссийской оппозиции не растет, и в нынешнем соотношении сил у поддерживаемых кланом Кочаряна-Саргсяна группировок практически нет шансов прийти к власти на выборах следующего года.
Согласно предварительным результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией, правящая партия набрала в Гюмри 37,07 процента голосов, заняв первое место. Коммунистическая партия с 19,6 процента оказалась на втором месте. Оппозиционный блок «Наш город» под руководством Мартуна Григоряна получил 14,6 процента и занял третье место. Партия бизнесмена и телевизионного продюсера Рубена Мхитаряна «Моя сильная община», выступающая против Пашиняна, набрала 8,6 процента и заняла четвертую позицию. Пророссийская партия «Мать Армения» получила около 7 процентов, заняв пятое место, а прозападная партия «Евроальянс» оказалась шестой с 4,7 процента голосов. Для прохождения в городской совет партии должны преодолеть 4-процентный барьер, а блоки – 6-процентный.
Таким образом, собранные правящей партией голоса не позволяют ей единолично выбрать мэра Гюмри: «Гражданскому договору» неизбежно потребуется коалиция с какой-либо оппозиционной партией. В контексте парламентских выборов следующего года это можно считать тревожным сигналом для Пашиняна.
Теоретически если все оппозиционные силы, прошедшие в городской совет, объединятся и поддержат занявшего второе место Вардана Гукасяна, правящая партия может оказаться в оппозиции. Сразу после объявления предварительных итогов лидер блока «Мать Армения», бывший депутат парламента и ранее рассматривавшийся в качестве потенциального единого кандидата пророссийских сил на пост премьера Андраник Теванян, заявил о поддержке Гукасяна как набравшего наибольшее число голосов оппозиционного кандидата. По его словам, теперь решение остается за другими оппозиционными силами. Вслед за Теваняном о безоговорочной поддержке Гукасяна заявил и Рубен Мхитарян.
«Готов вместе с нашими старейшинами без всяких предварительных условий, без претензий на какую-либо должность проголосовать за оппозиционного кандидата Вардана Гукасяна, получившего больше всего голосов, так как до выдвижения я обещал, что если не одержу победу, то поддержу кандидата от оппозиции, набравшего максимальное количество голосов», — заявил Мхитарян.
Таким образом, в Гюмри для правящей партии сложилась драматическая ситуация: если ей не удастся договориться хотя бы с одной из оппозиционных партий, кандидат от «Гражданского договора» не сможет занять пост мэра.
В общине Паракар Армавирской области правящая партия потерпела однозначное поражение. «Гражданский договор» набрал здесь около 31,9 процента голосов, а объединенный оппозиционный блок уверенно победил, получив 56,6 процента. Это означает, что главой общины станет оппозиционный кандидат.
Безусловно, результаты местных выборов в Гюмри и Паракаре не позволяют с уверенностью прогнозировать ход парламентских выборов в Армении в следующем году. Однако уже сейчас можно сказать, что, несмотря на снижение рейтинга Никола Пашиняна и его партии, они по-прежнему остаются ведущей политической силой в стране. В то же время вероятность того, что партия Пашиняна сможет набрать достаточное количество голосов для единоличного формирования правительства, крайне низка. Напомним, что на выборах 2021 года «Гражданский договор» получил 53 процента голосов.
Что касается пророссийских реваншистских сил, то их нынешний рейтинг не дает им шансов на победу в выборах следующего года. Однако если все оппозиционные силы объединятся и пойдут на выборы единым блоком, ситуация может измениться.