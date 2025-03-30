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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Трамп все больше и больше зол на Кремль

11:15 1803

Из-за затягивания российскими властями переговоров по Украине советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, по всей видимости, набирают влияние, заявил президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард. По его словам, также растет и личная обида Трампа на Кремль.

В качестве примера эксперт упомянул один из недавних постов американского президента в соцсети Truth Social, в котором в качестве оправдания стратегических интересов Вашингтона в Гренландии упоминалась «российская агрессия» наряду «с китайским экспансионизмом». Эта фраза «была необычным выпадом в адрес Кремля», сказал The Wall Street Journal Ховард.

Президент США на прошлой неделе говорил, что в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной есть прогресс, но между сторонами присутствует «много недоброй воли». Он негативно отреагировал на предложение Владимира Путина ввести в Украине внешнее управление под эгидой ООН для проведения выборов. Трамп сказал, что «был взбешен», и пригрозил ввести вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России.

Американский лидер также заявил о «психологическом дедлайне» для соглашения между Москвой и Киевом, но конкретные сроки не назвал.

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