Трамп все больше и больше зол на Кремль

Из-за затягивания российскими властями переговоров по Украине советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, по всей видимости, набирают влияние, заявил президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард. По его словам, также растет и личная обида Трампа на Кремль.

В качестве примера эксперт упомянул один из недавних постов американского президента в соцсети Truth Social, в котором в качестве оправдания стратегических интересов Вашингтона в Гренландии упоминалась «российская агрессия» наряду «с китайским экспансионизмом». Эта фраза «была необычным выпадом в адрес Кремля», сказал The Wall Street Journal Ховард.

Президент США на прошлой неделе говорил, что в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной есть прогресс, но между сторонами присутствует «много недоброй воли». Он негативно отреагировал на предложение Владимира Путина ввести в Украине внешнее управление под эгидой ООН для проведения выборов. Трамп сказал, что «был взбешен», и пригрозил ввести вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России.

Американский лидер также заявил о «психологическом дедлайне» для соглашения между Москвой и Киевом, но конкретные сроки не назвал.