Трамп не на шутку напугал иранцев
В МИД Ирана назвали заявления президента США Дональда Трампа об авиаударах по исламской республике "нарушением устава ООН". С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Исмаил Багеи.
"Открытая угроза "бомбардировки" со стороны главы государства является шокирующим оскорблением самой сути международного мира и безопасности. Это нарушает устав Организации Объединенных Наций и предает гарантии МАГАТЭ", - написал он в соцсети Х.
По словам Багеи, "насилие порождает насилие, а США могут выбрать свой курс, при этом должны смириться с последствиями".
Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что Иран либо заключит сделку по ядерному оружию за два месяца, либо подвергнется бомбардировкам со стороны США.
*** 11:21
Иран готов ответить пуском ракет на «возможную агрессию со стороны США». Ракеты вооруженных сил исламской республики находятся в состоянии боевой готовности, сообщают иранские СМИ.
«Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого», – пишет издание The Tehran Times.
Сообщается, что ракеты нацелены на военные базы Вашингтона в регионе.
Вчера лидер США Дональд Трамп пригрозил Тегерану бомбардировками, если стороны не заключат соглашение по ядерному вопросу. Власти Ирана ранее отказали Вашингтону в прямых переговорах, на которых настаивал Трамп. Тегеран готов к дипломатии только через посредников.