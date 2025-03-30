Трамп не на шутку напугал иранцев

В МИД Ирана назвали заявления президента США Дональда Трампа об авиаударах по исламской республике "нарушением устава ООН". С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Исмаил Багеи.

"Открытая угроза "бомбардировки" со стороны главы государства является шокирующим оскорблением самой сути международного мира и безопасности. Это нарушает устав Организации Объединенных Наций и предает гарантии МАГАТЭ", - написал он в соцсети Х.

По словам Багеи, "насилие порождает насилие, а США могут выбрать свой курс, при этом должны смириться с последствиями".

Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что Иран либо заключит сделку по ядерному оружию за два месяца, либо подвергнется бомбардировкам со стороны США.