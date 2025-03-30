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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Трамп не на шутку напугал иранцев

ОБНОВЛЕНО 12:21
12:21 1918

В МИД Ирана назвали заявления президента США Дональда Трампа об авиаударах по исламской республике "нарушением устава ООН". С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Исмаил Багеи.

"Открытая угроза "бомбардировки" со стороны главы государства является шокирующим оскорблением самой сути международного мира и безопасности. Это нарушает устав Организации Объединенных Наций и предает гарантии МАГАТЭ", - написал он в соцсети Х.

По словам Багеи, "насилие порождает насилие, а США могут выбрать свой курс, при этом должны смириться с последствиями".

Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что Иран либо заключит сделку по ядерному оружию за два месяца, либо подвергнется бомбардировкам со стороны США.

*** 11:21

Иран готов ответить пуском ракет на «возможную агрессию со стороны США». Ракеты вооруженных сил исламской республики находятся в состоянии боевой готовности, сообщают иранские СМИ.

«Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого», – пишет издание The Tehran Times.

Сообщается, что ракеты нацелены на военные базы Вашингтона в регионе.

Вчера лидер США Дональд Трамп пригрозил Тегерану бомбардировками, если стороны не заключат соглашение по ядерному вопросу. Власти Ирана ранее отказали Вашингтону в прямых переговорах, на которых настаивал Трамп. Тегеран готов к дипломатии только через посредников.

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