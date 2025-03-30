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AS Group поддерживает детей-сирот и семьи шехидов в праздник Рамазан

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11:38 327

Сотрудники компании AS Group в праздничные дни встретились с детьми из общественного объединения «Дети Азербайджана» и приюта для детей «Место надежды», а также с семьями шехидов, передав им праздничные подарки.

AS Group, начавшая свою деятельность в 2003 году и реализующая комплексные проекты как в государственном, так и в частном секторе, за годы работы осознает свою ответственность перед страной, обществом и гражданами, постоянно поддерживая различные социальные проекты. Среди них особенно стоит отметить постоянную помощь компании детям-сиротам, а также участие в социальных проектах для детей с аутизмом и талассемией.

Для получения более подробной информации о AS Group и ее проектах вы можете посетить сайт www.asgroup.az.

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