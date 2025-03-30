Трамп о злости на Путина

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что недавно разозлился на главу Кремля Владимира Путина из-за его слов об Украине, однако сейчас отношения двух лидеров не находятся на своей «низшей точке».

«Нет, я так не думаю», - заявил политик в ответ на соответствующий вопрос.

Однако Трамп также добавил, что вряд ли Путин откажется от своих слов, которые разозлили его.

«Я не думаю, что он собирается отказаться от своих слов... Я был разочарован в определенном смысле. Некоторые вещи, которые он сказал за последние день или два, связанные с Зеленским... Он должен был заключить с ним сделку, независимо от того, нравится он вам или не нравится. Так что мне это не понравилось», - сказал президент США.

Он добавил, что не желает вводить вторичные пошлины против России, однако сделал такое предупреждение.

Отметим, что в интервью NBC Дональд Трамп заявил, что очень зол на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня.

Ранее Путин предложил ввести в Украине «временное управление» и провести президентские выборы.