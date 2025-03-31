Лидера националистов отстранили от выборов

Суд в Париже признал Марин Ле Пен и ее восемь соратников виновными по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента. Теперь Ле Пен не сможет избираться в органы власти в течение пяти лет. Это лишает ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

*** 12:46 Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прибыла в суд Парижа, где ей и ее соратникам вынесут приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Обвинение требует в качестве первоочередного наказания немедленный запрет на участие в политической жизни в течение пяти лет. Таким образом, в случае признания виновной Ле Пен будет исключена из президентской гонки 2027 года при том, что в настоящее время она лидирует в опросах. pic.twitter.com/tLlC7yw5d3 — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 31, 2025