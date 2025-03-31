Лидера националистов отстранили от выборов
Суд в Париже признал Марин Ле Пен и ее восемь соратников виновными по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента.
Теперь Ле Пен не сможет избираться в органы власти в течение пяти лет. Это лишает ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года.
*** 12:46
Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прибыла в суд Парижа, где ей и ее соратникам вынесут приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента.
Обвинение требует в качестве первоочередного наказания немедленный запрет на участие в политической жизни в течение пяти лет.
Таким образом, в случае признания виновной Ле Пен будет исключена из президентской гонки 2027 года при том, что в настоящее время она лидирует в опросах.
March 31, 2025
Ранее прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок.
Такое требование прокуратура выдвинула в связи с обвинением в адрес Ле Пен и ее соратников в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.
Ле Пен, которая ранее уже выразила намерение баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, также грозит штраф в €300 тыс.