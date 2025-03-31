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Лидера националистов отстранили от выборов

видео; обновлено 13:09
13:09 2252

Суд в Париже признал Марин Ле Пен и ее восемь соратников виновными по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента.

Теперь Ле Пен не сможет избираться в органы власти в течение пяти лет. Это лишает ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

*** 12:46

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прибыла в суд Парижа, где ей и ее соратникам вынесут приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента.

Обвинение требует в качестве первоочередного наказания немедленный запрет на участие в политической жизни в течение пяти лет.

Таким образом, в случае признания виновной Ле Пен будет исключена из президентской гонки 2027 года при том, что в настоящее время она лидирует в опросах.

Ранее прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок.

Такое требование прокуратура выдвинула в связи с обвинением в адрес Ле Пен и ее соратников в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.

Ле Пен, которая ранее уже выразила намерение баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, также грозит штраф в €300 тыс.

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