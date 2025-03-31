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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

В Украину прибыл личный пастор Трампа

13:21 942

В Украину прибыл с визитом пастор Марк Бернс, личный духовный советник президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман.

По его словам, Бернс приехал в Украину по его приглашению. Асман охарактеризовал Бернса как «известную в религиозных и политических кругах США фигуру, чей голос сегодня имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки».

Во время визита Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы лично услышать воспоминания свидетелей.

«Увиденное глубоко поразило его – он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия. Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс – человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства», – отметил Асман.

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