Стармер и Трамп договорились давить на Путина

Лондон и Вашингтон едины во мнении, что на фоне продолжающейся войны в Украине западным союзникам необходимо и дальше оказывать коллективное давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании по результатам телефонной беседы между премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся вечером в воскресенье, 30 марта.

Указывается, что Стармер проинформировал Трампа о продуктивных обсуждениях на недавней встрече в Париже «коалиции желающих», куда должны войти страны, готовые выступить гарантами безопасности Украины.

Саммит «коалиции желающих» в Париже состоялся 27 марта. В нем приняли участие представители 31 государства, а также ЕС и НАТО. По результатам этой встречи было объявлено об усилении военной, финансовой и энергетической поддержки Киева, а также о помощи в восстановлении страны, ведущей оборонительную войну против России.

Участники саммита обязались выделить Украине дополнительные 17 миллиардов евро военной помощи, предоставить Киеву 2 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов и улучшить координацию между государствами-членами ЕС для того, чтобы предоставляемая ими поддержка соответствовала потребностям Украины.

Кроме того, европейские лидеры договорились усилить сотрудничество с украинской оборонной промышленностью и продолжить развивать миссию ЕС по военной подготовке украинских солдат.