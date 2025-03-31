Lamborghini Baku стал лучшим дилером по продажам в регионе EMEA

Lamborghini Baku, официальный дилер Lamborghini в Азербайджане, занял почетное первое место в престижной премии Dealer Excellence Award в области продаж среди дилеров региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Эта награда подчёркивает выдающиеся результаты Lamborghini Baku в сфере продаж, высокий уровень обслуживания клиентов и неизменную преданность бренду Lamborghini. В конкурентной борьбе среди ведущих дилеров региона EMEA Lamborghini Baku добился лидерства благодаря высоким показателям и превосходному сервису.

Владелец компании Nazar Holdings: официальный представитель Lamborghini в Баку Али Назар прокомментировал это событие: «Мы гордимся получением этой престижной награды. Она является результатом энтузиазма, упорного труда всей нашей команды и высокого доверия наших клиентов. Эта победа вдохновляет нас ставить ещё более высокие цели и продолжать обеспечивать исключительный уровень обслуживания и впечатлений от бренда Lamborghini».

Эта победа подчёркивает лидерскую позицию Lamborghini Baku и подтверждает стремление компании к высоким стандартам, инновациям и эксклюзивному опыту владения автомобилями класса super sport.

О компании Nazar Holdings

Nazar Holdings – ведущая компания по продаже суперкаров в Азербайджане, Грузии и Узбекистане.

Компания представляет всемирно известные бренды и задаёт новые стандарты качества обслуживания на автомобильном рынке. Будучи официальным дилером Lamborghini в Баку, Nazar Holdings продолжает развивать и улучшать культуру владения суперсовременных спортивных автомобилей в регионе.