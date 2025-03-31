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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Трамп обещает пошлины всему миру

13:58 612

Президент США Дональд Трамп пообещал, что новые пошлины, которые его администрация намерена ввести 2 апреля, затронут все страны. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту президентского самолета.

У Трампа поинтересовались, коснутся ли тарифы конкретного списка из 10-15 стран, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс. «Нам следует начать со всех стран и посмотреть, что из этого выйдет. Я никогда не слышал никаких слухов о 15 странах», - сказал Трамп.

«По сути, [пошлины затронут] все страны, о которых мы говорим. А мы говорим обо всех странах, а не о какой-то части», - добавил он.

Трамп утверждал, что пошлины США будут намного мягче, чем тарифы, введенные ранее другими странами на американский экспорт. «Нас обдирали так, как не обдирали ни одну страну в истории, но мы все же будем к ним куда добрее, чем они были к нам. Но тем не менее это существенные деньги для страны», - заявил он.

Ранее президент США объявил о намерении ввести зеркальные пошлины на импортные товары с 2 апреля. По его словам, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Мексика и страны ЕС в среднем взимают с США гораздо более высокие пошлины, чем Соединенные Штаты с них.

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