Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан»

Генпрокуратура России попросила приостановить запрет деятельности террористического движения «Талибан» в России. Об этом говорится в иске, поступившем в Верховный суд.

Ранее с подобным предложением обратились к президенту России Владимиру Путину МИД и Минюст.

28 декабря прошлого года Путин подписал закон о возможности исключения движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций, сообщает официальный портал правовой информации. В настоящее время организация запрещена в РФ.

Согласно закону, запрет деятельности может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генпрокурора РФ при наличии данных о том, что такая организация прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Сейчас в законодательстве РФ не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. И одобренный закон призван устранить этот пробел.