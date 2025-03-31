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Жесткие заявления Хаменеи

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в праздничной проповеди по случаю праздника Рамазан назвал Израиль «преступной группировкой», которая «должна быть искоренена с территории Палестины», и «по воле Всевышнего она будет уничтожена».

«В этом регионе есть только одна марионеточная сила — это коррумпированный узурпаторский сионистский режим», - сказал Хаменеи.

По его словам, «убийства видных деятелей — это обычная практика сионистов, которая проводится при поддержке США и западных правительств».

«Если они (США и Израиль) попытаются посеять смуту внутри страны, сам иранский народ даст им сокрушительный отпор», - сказал верховный лидер.

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