Молдова выгоняет российских дипломатов
Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы объявило трех сотрудников посольства Российской Федерации персонами нон грата. Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что в их числе - сопредседатель от Москвы по управлению миротворческой операцией в Приднестровье
Ранее послу Молдовы в РФ была вручена вербальная нота с требованием объяснить, почему президент Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты российского посла в Кишиневе.
В ведомстве подчеркнули, что таким образом Молдова «нарушает Венскую конвенцию». Российский посол прибыл в Молдову еще в октябре 2024 года.