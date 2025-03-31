USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Новость дня
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Молдова выгоняет российских дипломатов

17:25 1241

Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы объявило трех сотрудников посольства Российской Федерации персонами нон грата. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в их числе - сопредседатель от Москвы по управлению миротворческой операцией в Приднестровье

Ранее послу Молдовы в РФ была вручена вербальная нота с требованием объяснить, почему президент Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты российского посла в Кишиневе.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом Молдова «нарушает Венскую конвенцию». Российский посол прибыл в Молдову еще в октябре 2024 года.

Путин призвал 160 тысяч человек
Путин призвал 160 тысяч человек
18:22 375
Ле Пен отправили в тюрьму
Ле Пен отправили в тюрьму видео; обновлено 17:06
17:06 7909
BP зовет Ровшана Наджафа в новый проект
BP зовет Ровшана Наджафа в новый проект наши подробности; все еще актуально
01:33 8508
Молдова выгоняет российских дипломатов
Молдова выгоняет российских дипломатов
17:25 1242
Жесткие заявления Хаменеи
Жесткие заявления Хаменеи
16:55 2173
Вслед за Эрдоганом и Путиным к Трампу
Вслед за Эрдоганом и Путиным к Трампу
15:28 3470
Европа готовит авиацию и флот для отправки в Украину
Европа готовит авиацию и флот для отправки в Украину
15:26 2322
Российский олигарх во второй раз проиграл схватку за азербайджанскую нефть
Российский олигарх во второй раз проиграл схватку за азербайджанскую нефть
13:04 6728
«США с Россией по одну сторону баррикад, Евросоюз – по другую»
«США с Россией по одну сторону баррикад, Евросоюз – по другую» для haqqin.az комментирует экс-глава МИД Северной Македонии Срджан Керим; все еще актуально
00:43 3903
Стармер и Трамп договорились давить на Путина
Стармер и Трамп договорились давить на Путина
13:30 3128
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
11:05 7765

ЭТО ВАЖНО

Путин призвал 160 тысяч человек
Путин призвал 160 тысяч человек
18:22 375
Ле Пен отправили в тюрьму
Ле Пен отправили в тюрьму видео; обновлено 17:06
17:06 7909
BP зовет Ровшана Наджафа в новый проект
BP зовет Ровшана Наджафа в новый проект наши подробности; все еще актуально
01:33 8508
Молдова выгоняет российских дипломатов
Молдова выгоняет российских дипломатов
17:25 1242
Жесткие заявления Хаменеи
Жесткие заявления Хаменеи
16:55 2173
Вслед за Эрдоганом и Путиным к Трампу
Вслед за Эрдоганом и Путиным к Трампу
15:28 3470
Европа готовит авиацию и флот для отправки в Украину
Европа готовит авиацию и флот для отправки в Украину
15:26 2322
Российский олигарх во второй раз проиграл схватку за азербайджанскую нефть
Российский олигарх во второй раз проиграл схватку за азербайджанскую нефть
13:04 6728
«США с Россией по одну сторону баррикад, Евросоюз – по другую»
«США с Россией по одну сторону баррикад, Евросоюз – по другую» для haqqin.az комментирует экс-глава МИД Северной Македонии Срджан Керим; все еще актуально
00:43 3903
Стармер и Трамп договорились давить на Путина
Стармер и Трамп договорились давить на Путина
13:30 3128
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
11:05 7765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться