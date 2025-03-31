Молдова выгоняет российских дипломатов

Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы объявило трех сотрудников посольства Российской Федерации персонами нон грата. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в их числе - сопредседатель от Москвы по управлению миротворческой операцией в Приднестровье

Ранее послу Молдовы в РФ была вручена вербальная нота с требованием объяснить, почему президент Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты российского посла в Кишиневе.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом Молдова «нарушает Венскую конвенцию». Российский посол прибыл в Молдову еще в октябре 2024 года.