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Президент Германии у Пашиняна

17:44 649

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече в Ереване 31 марта обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.

«Стороны затронули согласование проекта «Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». Премьер Армении и президент Германии подчеркнули важность подписания договора на благо обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе», - заявили в пресс-службе.

Штайнмайер подчеркнул поддержку Германией мирной повестки правительства Армении.

Он также отметил, что ФРГ придает большое значение углублению многоотраслевого взаимодействия с Арменией, назвал перспективным сотрудничество в сфере экономики, инвестиций, развития инфраструктуры, энергетики, туризма, образования и культуры, а также выразил поддержку своей страны развитию сотрудничества Армения-ЕС и эффективной реализации повестки реформ правительства Армении.

«Пашинян подчеркнул важность диалога с ЕС о либерализации визового режима», - отметили в правительстве Армении.

Штайнмайер с супругой находится в Ереване с официальным визитом. Это первый визит президента Германии в Армению.

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