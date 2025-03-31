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Работающий в Товузе Курбан Бердыев похвалил комментатора: «Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком»

Отдел спорта
17:54 490

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Туран-Товуз» Курбан Бердыев в числе тех, кто положительно отозвался о возвращении в эфир после 5-летнего перерыва известного российского комментатора Геннадия Орлова.

Об этом рассказал сам Орлов, которому в этом месяце исполнилось 80 лет. В честь юбилея руководство канала «Матч», который комментатор покинул в декабре 2019 года, пригласило его провести репортаж с игры чемпионата России «Зенит» - «Рубин».

«А какое письмо сегодня получил от Курбана Бердыева! - цитирует знаменитого комментатора «Спорт-Экспресс». - Он же в Азербайджане сейчас? Вот некоторые строки из его сообщения: «Очень приятно было слышать ваш голос - голос комментатора, понимающего тонкости игры. Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Такие слова дорогого стоят».

Интересно, смотрит ли Бердыев со включенным звуком трансляции матчей чемпионата Азербайджана? Возглавляемый им «Туран-Товуз» за восемь туров до финиша занимает 4-е место.

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