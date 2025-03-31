Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50

Как уже сообщал haqqin.az, президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил прямые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по ядерной программе страны, но дал понять о готовности к непрямым переговорам, в то время как Трамп пригрозил иранцам бомбардировками и вторичными тарифами.

Официальная позиция Тегерана – пока никаких прямых переговоров с Америкой. Это говорит и верховный лидер Али Хаменеи, и все иранские руководители рангом поменьше, включая президента Масуда Пезешкиана. Но насколько искренним является их категорическое нежелание договариваться с США?

При этом «президент Трамп ясно дал понять аятолле Хаменеи, что он хочет решить спор по поводу ядерной программы Ирана дипломатическим путем — и очень скоро — и если это будет невозможно, будут другие способы разрешения конфликта», - заявил на днях пресс-секретарь американского Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

В своем стремлении принудить Иран к соглашению американский президент намеренно задирает ставки, перебросив на базу Диего-Гарсия дополнительные бомбардировщики и направив в район Персидского залива авианосец. Это не означает, что военные действия неизбежны – но показывает, что Белый дом настроен весьма решительно. Что вызывает в Израиле аплодисменты.

Пятьдесят на пятьдесят – именно так выглядит ответ на вопрос, отдаст ли Трамп приказ бомбить Иран, если тот не пойдет на сделку с США в установленный американским президентом срок. Иран в общем-то и не против переговоров – но хочет гарантий того, что не повторится 2018-й, когда Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки с Тегераном.

Не раз уже приходилось говорить, что снятие санкций – или как минимум - их ослабление - для Тегерана является не только желательным, но и необходимым условием. Условием предотвращения социального взрыва, который с каждым днем становится все более вероятным. Дошло до того, что даже бомбардировка США Тегерану представляется меньшей опасностью – Иран-то весь не разбомбят, а вот население сплотится вокруг власти, ведь внешний враг – он лучшее средство для национального единения.

Правда, это сплочение может быть только кратковременным. Социальные проблемы останутся, да и системный экономический кризис никуда не исчезнет и производственные мощности не модернизируются. Через какое-то время Тегеран столкнется с теми же проблемами, что существовали и до бомбардировки, а общество потребует их решения, не делая скидку на то, что режим «на фронтах раненый».

Так что торг – это тегеранское все. Причем – торг ожесточенный, за каждую буковку, за каждую запятую. Да еще и текст должен выглядеть так, чтобы с одной стороны и Трамп мог возвестить о своей победе - но и иранская сторона смогла сказать: а никаких уступок Большому сатане и не было. Мы жестко отстояли свои интересы. Из-за этих вводных торг предстоит жестокий и продолжительный. К чему иранцы готовы и прямо предлагают Белому дому именно такой вариант: давайте не будем спешить и делать громких заявлений.

Такое дело, как новая американо-иранская сделка, пытаются донести они до Вашингтона, публичности не любит. Вопрос в том, согласен ли с этим подходом Трамп, которому громкая дипломатическая победа нужна здесь и сейчас, пока его политические оппоненты в Штатах не начали задавать ему неудобные вопросы о результативности того переполоха, который он устроил в свои первые сто дней.

И здесь, скажу прямо, адекватно ответить ему нечем. Шашкой-то он много куда и на многих замахнулся. Но это Америка. Здесь важен не замах, а результат, а с этим у американского президента пока не очень. Как говорится, своим языком он выписал слишком много чеков, которые пока не может обналичить. И «иранский кейс» - один из них.

Так что – мяч сейчас на американской стороне. Именно ей решать – военный удар по Ирану, который взорвет Ближний Восток, или – стол переговоров, за которым все будет трудно и не быстро, но с неизбежным результатом. Нужно просто подождать – и тогда все станет ясно: работает ли дипломатия размахивания шашкой в сложных вопросах.