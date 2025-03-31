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Ле Пен отправили в тюрьму
Новость дня
Ле Пен отправили в тюрьму

Фицо опроверг сам себя

обновлено 19:43
19:43 1862

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его слова о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла его "полным идиотом", были всего лишь шуткой.

"Я надеюсь, что глава Еврокомиссии поняла шутку на сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что она ужасно ругала меня за то, что я якобы ничего не сделал, чтобы предотвратить введение новых американских тарифов против всего мира, как утверждает словацкая оппозиция. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли этого", — написал Фицо в Facebook.

*** 18:08

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора резко раскритиковала его за переговоры с Дональдом Трампом.

По словам Фицо, обсуждение касалось введенных тарифов.

"Сегодня я говорил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы рассмотрели две темы. Первая тема — тарифы, которые были введены против нас [Европы]. Она меня ужасно отругала: Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом? Ты нормальный? Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", — рассказал Фицо.

Политик призвал еврочиновников "немного успокоиться", особенно, когда речь заходит о "критике любой ценой и при любых обстоятельствах".

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