Фицо опроверг сам себя
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его слова о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла его "полным идиотом", были всего лишь шуткой.
"Я надеюсь, что глава Еврокомиссии поняла шутку на сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что она ужасно ругала меня за то, что я якобы ничего не сделал, чтобы предотвратить введение новых американских тарифов против всего мира, как утверждает словацкая оппозиция. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли этого", — написал Фицо в Facebook.
*** 18:08
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора резко раскритиковала его за переговоры с Дональдом Трампом.
По словам Фицо, обсуждение касалось введенных тарифов.
"Сегодня я говорил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы рассмотрели две темы. Первая тема — тарифы, которые были введены против нас [Европы]. Она меня ужасно отругала: Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом? Ты нормальный? Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", — рассказал Фицо.
Политик призвал еврочиновников "немного успокоиться", особенно, когда речь заходит о "критике любой ценой и при любых обстоятельствах".