Фицо опроверг сам себя

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его слова о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла его "полным идиотом", были всего лишь шуткой.

"Я надеюсь, что глава Еврокомиссии поняла шутку на сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что она ужасно ругала меня за то, что я якобы ничего не сделал, чтобы предотвратить введение новых американских тарифов против всего мира, как утверждает словацкая оппозиция. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли этого", — написал Фицо в Facebook.