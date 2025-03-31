Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Распространяя не соответствующую действительности информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации.

В ведомстве отметили, что 31 марта примерно в 11:10 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Базарчай района Гаракильсе, были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

"Армянская сторона, в последние дни регулярно подвергающая обстрелам подразделения азербайджанской армии, а также предпринимающая попытки осуществить разведывательные полеты над нашими позициями, используя беспилотные летательные аппараты и дроны, распространяет дезинформацию, чтобы скрыть свои провокации.

Сообщаем, что информация, распространяемая Арменией о якобы имевшем место обстреле подразделениями азербайджанской армии населенного пункта Ханазах, безосновательна, является ложью и носит характер дезинформации.

Распространяя не соответствующую действительности информацию, противник пытается сформировать ложное мнение у международного сообщества и скрыть свои провокации", - указали в Минобороны.