Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри

Правящая партия Армении «Гражданский договор» не сможет получить мэра в Гюмри, заявил в Facebook кандидат в мэры от блока «Мой город» Мартун Григорян.

По предварительным результатам выборов, в Совет старейшин Гюмри прошли 5 сил. «Гражданский договор» получит 14, Вардан Гукасян - 8, Мартун Григорян - 6, Рубен Мхитарян - 3, «Мать Армения» - 2 мандата.

Ранее сообщалось, что в Гюмри, где расположена российская военная база, 30 марта состоялись внеочередные муниципальные выборы. Партия Никола Пашиняна с трудом одержала победу, однако, исходя из результатов, ей придется создать коалицию с оппозицией для избрания мэра.

В то же время на выборах в общине Паракар Армавирской области правящая партия потерпела поражение: блок объединенной оппозиции набрал более 58 процентов голосов и выиграл выборы.

Внеочередные выборы в Гюмри были назначены после отставки мэра Вардакеса Самсоняна в октябре прошлого года. До этого местная власть в городе не принадлежала правящей партии «Гражданский договор»: с 2012 по 2021 год пост мэра занимал Самвел Баласанян, которого поддерживала партия олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». В 2024 году правоохранительные органы Армении возбудили против него уголовное дело по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями, однако бывший мэр покинул страну и избежал ареста.

После отставки Баласаняна мэром стал его протеже Самсонян в результате договоренности между его сторонниками и представителями «Гражданского договора». Однако под давлением правящей партии Самсонян ушел в отставку, что привело к назначению новых выборов. Исполняющим обязанности мэра был назначен представитель правящей партии Сарик Минасян.

Выборы проходили в условиях жесткой конкуренции. Главная борьба развернулась между самим Минасяном, членом Коммунистической партии Армении, бывшим мэром Гюмри (1999–2012) Варданом Гукасяном и депутатом парламента Мартуном Григоряном, которого поддержала фракция «Армения», фактически возглавляемая Сержем Саргсяном. В ходе предвыборной кампании стороны обвиняли друг друга в давлении на избирателей, подкупе и использовании административного ресурса. Правоохранительные органы задержали нескольких сторонников Григоряна за раздачу взяток избирателям, а власти заявили, что его поддерживают криминальные группировки, оказывающие давление на избирателей.

Следует отметить, что рейтинг Пашиняна и его партии за последнее время значительно снизился. В этом контексте выборы в Гюмри имели для «Гражданского договора» критическое значение в преддверии парламентских выборов следующего года. По имеющейся информации, премьер-министр Армении поставил перед своей партией задачу выиграть эти выборы любой ценой.