USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Ле Пен отправили в тюрьму
Новость дня
Ле Пен отправили в тюрьму

Пропавшие военные США в Литве найдены мертвыми

фото
18:59 1301

Командование армии США в Европе и Африке сообщило о гибели трех из четырех американских военнослужащих, пропавших во время учений в Литве.

Поиски четвертого военного продолжаются.

Пропажа военнослужащих была зафиксирована 26 марта. Они участвовали в учениях на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью. Вместе с ними исчезла бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules.

На следующий день техника была обнаружена затопленной в одном из водоемов полигона. Утром 31 марта Министерство обороны Литвы сообщило, что машину удалось извлечь.

Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри
Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри
18:43 2458
В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира»
В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира» главная тема; все еще актуально
02:55 5619
Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям
Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям
19:28 846
Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50
Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50 наш комментарий
18:04 2136
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
11:05 8485
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию
18:45 1053
Баку вызвал на ковер немецкого посла
Баку вызвал на ковер немецкого посла новость дополнена
18:38 2592
Сырский рассказал о проблемах ВСУ
Сырский рассказал о проблемах ВСУ
18:33 1730
Путин призвал 160 тысяч человек
Путин призвал 160 тысяч человек
18:22 2441
Ле Пен отправили в тюрьму
Ле Пен отправили в тюрьму видео; обновлено 17:06
17:06 9261
BP зовет Ровшана Наджафа в новый проект
BP зовет Ровшана Наджафа в новый проект наши подробности; все еще актуально
01:33 8877

ЭТО ВАЖНО

Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри
Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри
18:43 2458
В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира»
В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира» главная тема; все еще актуально
02:55 5619
Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям
Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям
19:28 846
Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50
Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50 наш комментарий
18:04 2136
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
11:05 8485
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию
18:45 1053
Баку вызвал на ковер немецкого посла
Баку вызвал на ковер немецкого посла новость дополнена
18:38 2592
Сырский рассказал о проблемах ВСУ
Сырский рассказал о проблемах ВСУ
18:33 1730
Путин призвал 160 тысяч человек
Путин призвал 160 тысяч человек
18:22 2441
Ле Пен отправили в тюрьму
Ле Пен отправили в тюрьму видео; обновлено 17:06
17:06 9261
BP зовет Ровшана Наджафа в новый проект
BP зовет Ровшана Наджафа в новый проект наши подробности; все еще актуально
01:33 8877
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться