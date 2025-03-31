Пропавшие военные США в Литве найдены мертвыми

Командование армии США в Европе и Африке сообщило о гибели трех из четырех американских военнослужащих, пропавших во время учений в Литве.

Поиски четвертого военного продолжаются.

Пропажа военнослужащих была зафиксирована 26 марта. Они участвовали в учениях на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью. Вместе с ними исчезла бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules.

На следующий день техника была обнаружена затопленной в одном из водоемов полигона. Утром 31 марта Министерство обороны Литвы сообщило, что машину удалось извлечь.