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Ле Пен отправили в тюрьму

Польша укрепляет ПВО

19:08 455

Польша инвестирует $2 млрд в закупку и развертывание зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках соглашения с США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что контракт предусматривает техническое обслуживание и обучение персонала, что обеспечит полную боевую готовность комплексов.

Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что соглашение уже подписано.

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