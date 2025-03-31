Польша укрепляет ПВО
19:08 455
Польша инвестирует $2 млрд в закупку и развертывание зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках соглашения с США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что контракт предусматривает техническое обслуживание и обучение персонала, что обеспечит полную боевую готовность комплексов.
Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что соглашение уже подписано.
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