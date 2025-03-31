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Нидерланды выделят Украине €500 млн на дроны

19:21 354

Нидерланды выделят Украине 500 миллионов евро на разработку БПЛА. Об этом объявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Украине срочно нужны дроны, чтобы остановить Россию на линии фронта", - написал он в Х после встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве.

Финансирование проекта по производству дронов в размере €500 млн входит в пакет помощи Украине объёмом 2 млрд евро, который Нидерланды намерены выделить Киеву в этом году.

"В эти дни мы - Украина, потому что мы не оставляем Украину без поддержки, российская агрессия продолжается очень интенсивно, мы видим это на поле боя... ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Нидерланды ускорят выделение денег на поддержку Украины. Первые 2 млрд евро будут направлены уже в этом году, а не в 2026-м, как планировалось ранее.

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