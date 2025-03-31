Нидерланды выделят Украине €500 млн на дроны
Нидерланды выделят Украине 500 миллионов евро на разработку БПЛА. Об этом объявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Украине срочно нужны дроны, чтобы остановить Россию на линии фронта", - написал он в Х после встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве.
Финансирование проекта по производству дронов в размере €500 млн входит в пакет помощи Украине объёмом 2 млрд евро, который Нидерланды намерены выделить Киеву в этом году.
"В эти дни мы - Украина, потому что мы не оставляем Украину без поддержки, российская агрессия продолжается очень интенсивно, мы видим это на поле боя... ", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Нидерланды ускорят выделение денег на поддержку Украины. Первые 2 млрд евро будут направлены уже в этом году, а не в 2026-м, как планировалось ранее.