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Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям

19:28 852

Украина стремится как можно быстрее завершить войну, но важно, чтобы безопасность была гарантирована, а мир стал длительным и справедливым.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Бучанском саммите 31 марта, где присутствовали спикеры парламентов ряда стран.

Глава государства пояснил, что подразумевает под "достойным" миром.

"Это означает, что Россия не должна получить выгоды или вознаграждения от этой войны и не должна избежать справедливой ответственности за то, что наделала. Не может быть нормализации зла, то есть просто возвращение отношения, как было до того, что мы все видим сейчас, к такой России", — подчеркнул он.

Президент Украины сообщил, что зафиксировано уже 100 183 преступления, связанные с военными действиями. При этом он отметил, что Украине пока недоступна значительная часть временно оккупированных территорий.

"Там еще тысячи, может десятки тысяч, может сотни тысяч преступников. И точно десятки тысяч потерь", — добавил Зеленский.

По его словам, речь идет о тысячах жестоких преступлений, таких как казни пленных и гражданских, изнасилования и пытки.

"Никто в Европе не хотел бы, чтобы их дети, не дай Бог, оказались рядом с кем-то из таких преступников", — подчеркнул президент.

Он также отметил, что давление на Россию и санкции против нее необходимы, чтобы война и жестокость не распространялись дальше.

"Всем это понятно, кто не закрывает глаза на реальность, не закрывает уши от правды", — сказал он.

Зеленский добавил, что Буча — это не просто украинская трагедия, а пример того, что может произойти в любой европейской стране, если международное единство не обеспечит реальную ответственность за эту войну.

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