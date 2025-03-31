Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям

Украина стремится как можно быстрее завершить войну, но важно, чтобы безопасность была гарантирована, а мир стал длительным и справедливым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Бучанском саммите 31 марта, где присутствовали спикеры парламентов ряда стран. Глава государства пояснил, что подразумевает под "достойным" миром. "Это означает, что Россия не должна получить выгоды или вознаграждения от этой войны и не должна избежать справедливой ответственности за то, что наделала. Не может быть нормализации зла, то есть просто возвращение отношения, как было до того, что мы все видим сейчас, к такой России", — подчеркнул он.

Президент Украины сообщил, что зафиксировано уже 100 183 преступления, связанные с военными действиями. При этом он отметил, что Украине пока недоступна значительная часть временно оккупированных территорий. "Там еще тысячи, может десятки тысяч, может сотни тысяч преступников. И точно десятки тысяч потерь", — добавил Зеленский. По его словам, речь идет о тысячах жестоких преступлений, таких как казни пленных и гражданских, изнасилования и пытки. "Никто в Европе не хотел бы, чтобы их дети, не дай Бог, оказались рядом с кем-то из таких преступников", — подчеркнул президент.