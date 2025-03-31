Украинская авиация разрушает российские военные объекты

Мониторинговый проект Deep State опубликовал кадры ударов украинской авиации по военным объектам в Белгородской области.

По данным аналитиков, удары нанесены в районе населенных пунктов Демидовка и Кондратовка.

Напомним, что 18 марта президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможных операциях в Белгородской области, заявил, что Украина имеет право действовать на упреждение, чтобы избежать российских атак.

Официальных комментариев от украинского военного руководства по этому поводу пока не поступало. Генштаб ВСУ неоднократно подчеркивал, что Силы обороны наносят удары исключительно по военным объектам РФ.