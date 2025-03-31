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Ле Пен отправили в тюрьму

Уолтц теряет влияние после утечки данных в Signal

20:08 142

После утечки данных в чате Signal помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц теряет поддержку Дональда Трампа и влияние в Белом доме, сообщает The Wall Street Journal.

Главной ошибкой Уолтца стало добавление главреда The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат, что привело к утечке разведывательных данных.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в многочисленных разговорах со своими подчиненными выражал недовольство данной ситуацией, обвиняя своего помощника в первом крупном кризисе национальной безопасности, американский лидер решил пока не увольнять Уолтца, в том числе чтобы не давать повода для нападок со стороны демократов и СМИ.

Уолтц, пишет издание, еще до упомянутого эпизода создавал в Signal подобные чаты, в том числе по обсуждению мирного урегулирования украинского кризиса.

Инцидент стал крупным проколом для администрации, отвечающей за национальную безопасность, и вызвал призывы к увольнению Уолтца среди демократов и некоторых экспертов.

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