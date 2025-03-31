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Ле Пен отправили в тюрьму
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Ле Пен отправили в тюрьму

Экрем Имамоглу: «Все будет прекрасно!»

20:08 169

Все, кто говорит, что судебная система Турции независима, «прячут голову в песок, сознательно становятся соучастниками этого преступления, зная правду», заявил арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

«Год назад в этот день 16 миллионов жителей Стамбула с перевесом в 1 миллион голосов снова одержали победу. Тот «один человек», который уважает выбор народа только тогда, когда ему это выгодно, в течение года неустанно совершал нападки на волю народа.

Пять наших районных мэров находятся под арестом.

В два наших районных муниципалитета назначены управляющие.

Многие наши коллеги по работе арестованы.

Я, как мэр Стамбула, тоже нахожусь под арестом.

Этот «один человек» совершил всё это с помощью несправедливых и беззаконных операций.

То, что было сделано, — это игнорирование воли народа. Это удар по национальной воле.

Все, кто, говоря «судебная система независима», прячут голову в песок, сознательно становятся соучастниками этого преступления, зная правду.

В не столь далёком будущем Турция станет справедливой, процветающей и предсказуемой страной. В годовщину 31 марта я предвещаю вам прекрасные дни.

«Я тот, кто отправился в путь ради прав, закона и благополучия 86 миллионов наших граждан. Всё будет прекрасно», - написал Имамоглу в соцсети Х.

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