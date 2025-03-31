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Президент Финляндии: Только Трамп может быть посредником между Украиной и Россией

20:14 576

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп может быть единственным человеком, способным сыграть роль посредника в мирных переговорах между Украиной и Россией.

По словам Стубба, Трамп обладает уникальной способностью устанавливать диалог между странами, поскольку российский президент Владимир Путин уважает его и в какой-то степени боится.

Кроме того, Стубб подчеркнул важность прекращения огня и напомнил о предложении установить «дедлайн» для России до 20 апреля. Если Путин не согласится на прекращение огня, в дальнейшем, по его словам, США и Европа могут ввести дополнительные санкции против РФ.

США активно контактируют как с Украиной, так и с Россией, чтобы способствовать завершению конфликта. В то время как Вашингтон оказывал давление на Украину, приостанавливая военную помощь и обмен разведданными, на Россию пока не были предприняты конкретные меры воздействия.

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