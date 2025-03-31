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Трамп умудрился объединить Японию, Корею и Китай

20:25 1085

Правительства Китая, Японии и Южной Кореи намерены дать скоординированный ответ на новые американские пошлины.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно реагировать на тарифы США, сообщается в аккаунте в соцсети, связанном с китайской государственной телекомпанией CCTV»,— говорится в сообщении Reuters. 

В воскресенье, 30 марта, министр промышленности Южной Кореи Ан Дук Гун, министр торговли Японии Йодзи Муто и министр торговли КНР Ван Вентао провели первую за пять лет трехстороннюю встречу, по итогам которой договорились углублять экономические связи. Стороны среди прочего условились активизировать диалог по соглашению о свободной торговле между Южной Кореей, Японией и Китаем в целях содействия «региональной и глобальной торговле».

Переговоры азиатских торговых ведомств состоялись на фоне анонсированного президентом США Дональдом Трампом повышения пошлин на импорт автомобилей. Ожидается, что новые 25-процентные американские пошлины вступят в силу 3 апреля. Введение тарифов американский президент Дональд Трамп объяснил стремлением стимулировать перенос иностранных производств в США.

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