Белорусы обнаружили американца в вагоне

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Минские таможенники выявили нарушителя границы, гражданина США, который перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава.

"При осуществлении функций погранконтроля на железнодорожной станции Молодечно минские таможенники выявили нарушителя границы, - говорится в сообщении. - 27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением Кяна - Молодечно".

Отмечается, что гражданин оперативно задержан тревожной группой таможни во взаимодействии с сотрудниками Молодечненского районного отдела внутренних дел и военизированной охраны Белорусской железной дороги. Для дальнейших разбирательств нарушитель передан органам пограничной службы.