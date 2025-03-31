Израиль согласен на половину
Израиль готов к перемирию в Секторе Газа на 40–50 дней при условии освобождения примерно половины заложников ХАМАС.
По данным Reuters, речь идет о 12 из 24 пленных, которых удерживают боевики.
Стоит отметить, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху только вчера, 30 марта, пообещал усилить давление на ХАМАС. Но, по его словам, дипломатия также будет продолжаться.
Нетаньяху выразил уверенность, что постоянное военное давление - лучшее средство добиться возвращения заложников.
Ранее ХАМАС отверг требования о разоружении, назвав их "красной линией".