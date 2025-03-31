Американцы отстрелялись по Йемену
ВВС Соединенных Штатов нанесли серию ударов по авиабазе Эд-Дайлами в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".
Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
"США нанесли три авиаудара по тайникам с оружием хуситов на авиабазе Эд-Дайлами", - утверждают собеседники канала.
30 марта йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman.
15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети йеменской территории. Он объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».