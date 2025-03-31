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Ле Пен отправили в тюрьму
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Ле Пен отправили в тюрьму

Маск об аресте Ле Пен

20:49 1364

Приговор главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен представляет собой «злоупотребление системой правосудия в политических целях».

Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартные приемы по всему миру», — написал Маск в X, комментируя сообщения о приговоре Ле Пен.

Ранее суд признал Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, а также запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

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