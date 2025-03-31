Протесты в Грузии: экс-президент требует выборов

Несколько тысяч сторонников оппозиции, рядовых граждан и гражданских активистов проводят антиправительственный митинг в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщают грузинские СМИ.

К собравшимся уже обратилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в очередной раз призвала власти назначить новые парламентские выборы. Она также заявила демонстрантам о том, что необходимо продолжать борьбу с правительством. Кроме того, Зурабишвили снова выступила с утверждением, что нынешняя грузинская власть якобы является пророссийской, и поэтому она должна уйти в отставку.