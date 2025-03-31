USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Ле Пен отправили в тюрьму
Новость дня
Ле Пен отправили в тюрьму

Протесты в Грузии: экс-президент требует выборов

фото; видео; обновлено 21:45
21:45 1279

Несколько тысяч сторонников оппозиции, рядовых граждан и гражданских активистов проводят антиправительственный митинг в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщают грузинские СМИ.

К собравшимся уже обратилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в очередной раз призвала власти назначить новые парламентские выборы. Она также заявила демонстрантам о том, что необходимо продолжать борьбу с правительством. Кроме того, Зурабишвили снова выступила с утверждением, что нынешняя грузинская власть якобы является пророссийской, и поэтому она должна уйти в отставку.

Проспект Руставели, где расположен парламент, перекрыт. В здании законодательного органа, а также на прилегающей территории дежурят усиленные наряды полиции. Обстановка на митинге спокойная. Стычек со стражами правопорядка нет.

Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября прошлого года после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны замораживают процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, затем акции приняли мирный характер.

В центре Тбилиси у здания парламента проходят массовые протесты, организованные оппозицией и гражданским обществом.

Акция приурочена к годовщине референдума 1991 года о независимости Грузии.

На митинге выступит экс президент страны Саломе Зурабишвили, которая намерена озвучить план дальнейших действий. В «Грузинской мечте» продолжают утверждать о «враждебных действиях» бывшего президента и оппозиции. Однако внутри самой оппозиции нет единого мнения по поводу действий Зурабишвили.

К парламенту направляются протестные колонны с флагами Грузии, ЕС, Украины и Первой Грузинской Республики. Проспект Руставели уже перекрыт.

Тем временем МВД Грузии сообщает о задержании еще одного человека в связи с протестами. По данным ведомства, гражданин России, скрывавший лицо под маской, 28 марта повредил полицейский автомобиль и скрылся.

Президент Германии убрал провокационную публикацию о Карабахе
Президент Германии убрал провокационную публикацию о Карабахе обновлено 21:14
21:14 5082
Протесты в Грузии: экс-президент требует выборов
Протесты в Грузии: экс-президент требует выборов фото; видео; обновлено 21:45
21:45 1280
Экрем Имамоглу: «Все будет прекрасно!»
Экрем Имамоглу: «Все будет прекрасно!»
20:08 2650
Российский олигарх во второй раз проиграл схватку за азербайджанскую нефть
Российский олигарх во второй раз проиграл схватку за азербайджанскую нефть
13:04 8167
Американцы отстрелялись по Йемену
Американцы отстрелялись по Йемену
20:42 682
Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри
Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри
18:43 4267
В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира»
В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира» главная тема; все еще актуально
02:55 5896
Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям
Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям
19:28 1772
Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50
Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50 наш комментарий
18:04 2957
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
11:05 8893
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию
18:45 1597

ЭТО ВАЖНО

Президент Германии убрал провокационную публикацию о Карабахе
Президент Германии убрал провокационную публикацию о Карабахе обновлено 21:14
21:14 5082
Протесты в Грузии: экс-президент требует выборов
Протесты в Грузии: экс-президент требует выборов фото; видео; обновлено 21:45
21:45 1280
Экрем Имамоглу: «Все будет прекрасно!»
Экрем Имамоглу: «Все будет прекрасно!»
20:08 2650
Российский олигарх во второй раз проиграл схватку за азербайджанскую нефть
Российский олигарх во второй раз проиграл схватку за азербайджанскую нефть
13:04 8167
Американцы отстрелялись по Йемену
Американцы отстрелялись по Йемену
20:42 682
Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри
Оппозиция объединилась. Пашинян потерял Гюмри
18:43 4267
В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира»
В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира» главная тема; все еще актуально
02:55 5896
Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям
Зеленский обратился к европейцам: Не дай Бог, российские преступники придут к вашим детям
19:28 1772
Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50
Ударит ли Трамп по Ирану: 50:50 наш комментарий
18:04 2957
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
Внеочередные выборы в Армении: драматическая ситуация для партии Пашиняна
11:05 8893
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает обстрелы и распространяет дезинформацию
18:45 1597
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться