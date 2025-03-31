Протесты в Грузии: экс-президент требует выборов
Несколько тысяч сторонников оппозиции, рядовых граждан и гражданских активистов проводят антиправительственный митинг в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщают грузинские СМИ.
К собравшимся уже обратилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в очередной раз призвала власти назначить новые парламентские выборы. Она также заявила демонстрантам о том, что необходимо продолжать борьбу с правительством. Кроме того, Зурабишвили снова выступила с утверждением, что нынешняя грузинская власть якобы является пророссийской, и поэтому она должна уйти в отставку.
Проспект Руставели, где расположен парламент, перекрыт. В здании законодательного органа, а также на прилегающей территории дежурят усиленные наряды полиции. Обстановка на митинге спокойная. Стычек со стражами правопорядка нет.
Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября прошлого года после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны замораживают процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, затем акции приняли мирный характер.
В центре Тбилиси у здания парламента проходят массовые протесты, организованные оппозицией и гражданским обществом.
Акция приурочена к годовщине референдума 1991 года о независимости Грузии.
На митинге выступит экс президент страны Саломе Зурабишвили, которая намерена озвучить план дальнейших действий. В «Грузинской мечте» продолжают утверждать о «враждебных действиях» бывшего президента и оппозиции. Однако внутри самой оппозиции нет единого мнения по поводу действий Зурабишвили.
К парламенту направляются протестные колонны с флагами Грузии, ЕС, Украины и Первой Грузинской Республики. Проспект Руставели уже перекрыт.
Тем временем МВД Грузии сообщает о задержании еще одного человека в связи с протестами. По данным ведомства, гражданин России, скрывавший лицо под маской, 28 марта повредил полицейский автомобиль и скрылся.
March 31, 2025