Ракетный удар РФ по Запорожской области
Российские войска 31 марта нанесли удар по гражданским объектам в одной из прифронтовых громад Запорожской области, разрушив жилые дома и учреждения социальной сферы.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки погибла 66-летняя женщина. Еще два человека получили ранения – 46-летняя женщина и 57-летний мужчина.
Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.
Ранее один из дронов, запущенных российскими войсками по Днепру 29 марта, ударил по территории центра отдыха и развлечений Bartolomeo Best River Resort, расположенному на берегу реки. Здание гостинично-ресторанного комплекса в виде корабля, которое было одной из городских достопримечательностей, сгорело дотла.