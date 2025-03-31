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Ракетный удар РФ по Запорожской области

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21:33 400

Российские войска 31 марта нанесли удар по гражданским объектам в одной из прифронтовых громад Запорожской области, разрушив жилые дома и учреждения социальной сферы.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки погибла 66-летняя женщина. Еще два человека получили ранения – 46-летняя женщина и 57-летний мужчина.

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.

Ранее один из дронов, запущенных российскими войсками по Днепру 29 марта, ударил по территории центра отдыха и развлечений Bartolomeo Best River Resort, расположенному на берегу реки. Здание гостинично-ресторанного комплекса в виде корабля, которое было одной из городских достопримечательностей, сгорело дотла.

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