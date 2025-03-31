Россия не может победить Украину на поле боя и ищет другие способы
По мере того, как российское наступление в Украине сталкивается с трудностями, Москва делает ставку на изменение политической ситуации в Киеве, сообщили The Moscow Times два действующих дипломата и источник, близкий к Кремлю.
Собеседники издания утверждают, что Кремль продолжает придерживаться амбициозных целей в конфликте, включая установление контроля над четырьмя оккупированными регионами Украины и ослабление политической самостоятельности Киева. Однако даже этот вариант остается сложным в реализации, поскольку украинская сторона не демонстрирует готовности к территориальным уступкам.
Еще один возможный сценарий — усиление давления на Киев через Вашингтон. По словам источника, Кремль рассчитывает на изменение подхода со стороны администрации США, что могло бы привести к проведению выборов на Украине. В Москве полагают, что Зеленский не переизберется, а возможная смена власти могла бы привести к корректировке политического курса Киева.
В пятницу Владимир Путин заявил о необходимости временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН и США для организации выборов. Это заявление, сделанное на борту атомной подлодки «Архангельск», было воспринято как сигнал Киеву и Западу.
Российские дипломаты уверены, что пока Зеленский остается у власти, переговоры с Москвой не приведут к уступкам. «Любые договоренности сейчас могут выглядеть как политический подарок Киеву, а не шаг навстречу американской стороне», — пояснил один из источников.
Тем временем Москва предпринимает шаги для поддержания контактов с Вашингтоном. В частности, одной из попыток стало возобновление «зерновой сделки», что было активно освещено американской стороной. Однако, по словам российского дипломата, этот жест не привел к значимым политическим результатам.