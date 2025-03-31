Россия не может победить Украину на поле боя и ищет другие способы

По мере того, как российское наступление в Украине сталкивается с трудностями, Москва делает ставку на изменение политической ситуации в Киеве, сообщили The Moscow Times два действующих дипломата и источник, близкий к Кремлю.

Собеседники издания утверждают, что Кремль продолжает придерживаться амбициозных целей в конфликте, включая установление контроля над четырьмя оккупированными регионами Украины и ослабление политической самостоятельности Киева. Однако даже этот вариант остается сложным в реализации, поскольку украинская сторона не демонстрирует готовности к территориальным уступкам.

Еще один возможный сценарий — усиление давления на Киев через Вашингтон. По словам источника, Кремль рассчитывает на изменение подхода со стороны администрации США, что могло бы привести к проведению выборов на Украине. В Москве полагают, что Зеленский не переизберется, а возможная смена власти могла бы привести к корректировке политического курса Киева.