Все же, Турция лучше Европы

В последнее время Турция приковывает к себе все больше внимания как ведущих международных политиков, так и мировых средств массовой информации. Началось это несколько месяцев назад, когда Анкара сыграла определяющую роль в свержении живодерского режима Башара Асада в Сирии, фактически лишив Москву и Тегеран рычагов влияния в этом регионе. В результате судьба российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, посредством которых Россия контролировала большую часть Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья, зависит теперь от расположения духа президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Если турецкий лидер соблаговолит дать отмашку новому правительству Дамаска, то русские, так и быть, останутся в Сирии на правах бедных родственников. А в противном случае просто побегут, сверкая пятками...

Турция снова в центре внимания Но особенно резко интерес мирового сообщества к Турции возрос после того, как внезапно выяснилось, что Европейский Союз и Соединенные Штаты больше не друзья. То есть не то чтобы они стали открытыми врагами, но как минимум превратились в соперников. Причем в соперников неравных, учитывая, что европейцы, оставшиеся без собственных вооружённых сил и отлаженного военно-промышленного комплекса, рассчитывать на военную помощь американцев больше не могут. Понятно, что объединенной Европе задача, по сути, заново создать собственную армию и ВПК вполне по плечу – людские ресурсы, а также мощный экономический и технологический потенциал вполне позволяют. Другое дело, что процесс этот достаточно длительный. И пока он не завершится, объединенным государствам Старого Света в плане обеспечения собственной безопасности надо на кого-то опереться. Но на кого? И вот тут особого выбора нет, поскольку совершенно очевидно, что Турция с ее 800-тысячной армией, входящая к тому же в Североатлантический блок НАТО – идеальная кандидатура. Даже несмотря на то, что европейцы по-прежнему не спешат принимать турок в Европейский Союз.

Ну и последним триггером, переместившим Турцию на первые полосы важнейших международных событий, стали гигантские акции протеста, в первую очередь, в Стамбуле, вызванные арестом мэра этого крупнейшего города Экрема Имамоглу. Правда, здесь уже на смену надеждам политического руководства Европейского Союза пришла нескрываемая встревоженность. Все ли в порядке с Турцией? Эта страна по-прежнему верна идеалам демократии или идет в последнее время куда-то не туда? Не вмешиваясь во внутренние дела Турции, да и не будучи особо компетентным, чтобы рассуждать на эту тему, могу как посторонний наблюдатель сказать: нынешняя ситуация в Турции предметно подтвердила, насколько сильны в этой стране демократические институты и какие глубокие корни пустили в Турции нормы демократии. Несмотря на арест Экрема Имамоглу, вызвавший огромный социальный протест, оппозиция и гражданское общество сумели сохранить в стране политический плюрализм, и управление Стамбулом, как и было, осталось в руках оппозиции. Равно как в других крупных городах – Анкаре, Измире, Анталье, Адане, Мерсине…

Собственно, это и есть то, что у всего мира ассоциируется с понятием «Турция». И, право же, какие географические названия приходят вам в голову при первом упоминании этой страны? Неужели Ризе, Самсун, Артвин или Дьеркабыр? Да нет, конечно, все те же Стамбул, Анкара, Анталья, возможно, Измир. Почему Турция – это образец? Происходящие ныне события в Турции продемонстрировали всему миру, что путь турецкого народа к электоральной демократии носит необратимый характер, что в очередной раз доказали миллионы турок, вышедшие с протестами на улицы и площади своих городов. Впрочем, в контексте этой страны мне бы хотелось поговорить совсем о другом. В конце концов, политические баталии, приливы и отливы протестного движения, противостояние правящей партии и системной оппозиции – это всего лишь будничная характеристика современной Турецкой Республики, которая вот уже больше ста лет была, есть и будет. Мне же интересно взглянуть на эту страну под другим углом и порассуждать о том, почему на сегодняшний день Турция может не только считаться эталоном здравого смысла в построении государства, но и служить образцом для многих стран, в том числе и европейских.

Кому-то, возможно, моя точка зрения покажется слишком самонадеянной, учитывая, что именно Турция вот уже тридцать лет безуспешно рвется в состав Европейского Союза, а не наоборот. И, тем не менее, сейчас, когда европейская цивилизация переживает очевидный и, судя по всем признакам, системный кризис, когда она поставлена перед судьбоносными вызовами, с которыми толком не знает, как совладать, именно Турция, эта «бедная родственница Европы», может предстать перед раскормленным Старым Светом в роли универсального и эффективного решения. Все дело в том, что турки в своей современной истории сделали многое из того, что не сделала Европа. И, в свою очередь, многое из того, что сделала объединенная Европа, пошло на пользу Турции. Разбор полетов «во сне и наяву» Кто не работает, тот не ест В отличие от европейцев турки не совершили один крайне неправильный и не оправдавший себя шаг - не пошли по пути радикального упрощения жизни своих граждан. Анализируя путь, пройденный ЕС, отчётливо видишь, что щедрые социальные гарантии привели к тому, что в странах объединившейся Европы на низовом уровне исчезла конкуренция между гражданами, а работа перестала быть жизненной необходимостью. И в самом деле, зачем трудиться не покладая рук и вкалывать с восьми утра до шести вечера, когда можно, даже палец о палец не ударив, получать пособие и жить на него целыми поколениями?

В результате в современной Европе наблюдается массовое безделье, как социальный фактор. И хотя по своим масштабам оно несравнимо с поголовьем лодырей на постсоветском пространстве, тем не менее, это весьма серьезная нагрузка на социальные системы Европы. В Турции ничего такого и близко нет. Конечно же, государство предоставляет своим гражданам многочисленные льготы, однако в Турции, как и в стародавние времена, кто не работает, тот не ест. И это не только экономический, но и ментальный вопрос. Спросите любого социолога, и он вам на пальцах объяснит, что все проблемы в мозгах людей – от хронического безделья и слишком большого количество времени, необремененного трудом или выполнением других социальных обязанностей. Турки не занимаются благотворительностью Турции удалось избежать беды, которая, не исключено, уже в недалеком будущем может похоронить объединенную Европу. Я имею в виду неконтролируемую миграцию и рост государственных расходов на содержание мигрантов. В Турции, как и в любой богатой стране, количество мигрантов исчисляется миллионами. Но они не создают проблем, которые есть в других развитых странах. И тут все дело в разумной политике властей. По природе своей турки – народ очень доброжелательный и к миграции в целом относятся нейтрально. Но у государства есть одно условие: если вы хотите к нам приехать, чтобы работать, зарабатывать для своей семьи и для государственного бюджета Турции, то, как говорится, добро пожаловать! Но если вы хотите сидеть у нас на шее и получать пособие за счет турецкого налогоплательщика, то вы явно ошиблись страной.

Я живу в Грузии и вокруг меня постоянно слышны одни и те разговоры о том, как некто Гурам или Леван обратился в одну из стран Европы с просьбой об убежище – в моей стране это называется «сдаться». В результате десятки тысяч лодырей и бездельников месяцами, а то и годами не только живут за счет европейских государств и пользуются всеми социальными привилегиями ЕС, но еще и тащат за собой свои семьи. Чтобы, как говорится, коллегиальными усилиями сесть на шею европейским налогоплательщикам. Но поверьте, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из моих соотечественников «сдался» Турции. Не слышал, потому, что турки благотворительностью не занимаются. Если хочешь работать, то работай. А не хочешь, так вали к себе обратно... Исключение в этом плане составляют беженцы из Сирии, но тут все объяснимо – Евросоюз ежегодно платит Анкаре за их содержание миллиарды евро, лишь бы турки не пропускали сирийцев в Европу… Криминал с восточным акцентом С вопросом миграции связана еще одна острейшая проблема Европы, которая благодаря разумному подходу государства практически отсутствует в Турции. Я говорю об этнической преступности… Не секрет, что в Европе мигранты с криминальным менталитетом ведут себя исключительно нагло, в чем на все 100 процентов виновны правительства стран Европы. Борьба с криминалом в ЕС ведется, что называется, на медленном огне, тысячи преступников из отсталых стран при полном попустительстве местных властей грабят европейцев, травят наркотиками и все чаще банально унижают их достоинство. А теперь скажите: можете себе представить, чтобы иностранцы в Турции осмелились бы напасть на участников религиозного шествия в Стамбуле или Измире? Или стали бы «клеиться» на улице к турчанкам, сопровождая приставания скабрезным описанием их сексуальной привлекательности? Словом, делать то, что они постоянно делают в отношении немок в Германии?

Думаю, вы догадываетесь, что в Турции за такие «манеры» они бы просто пожалели, что родились. Ибо любой иностранец на ментальном уровне понимает: если он хоть пальцем тронет турка, то ему конец! И его не бросятся защищать сотни полезных идиотов-правозащитников, которые начнут доказывать толпе возмущенных граждан, что на самом деле насильник - хороший человек, просто он вырос в неблагополучной социальной среде, а его дедушка на почве стресса время от времени переодевался в бабушку. Турок вообще не интересует, какие стрессы или психологические травмы вы перенесли в далеком детстве. Попав на территорию их страны, вы обязаны быть благодарными за гостеприимство и, соответственно, вести себя тише воды и ниже травы. Не устраивает? Тогда вам предстоит испытать на себе все «прелести» турецких тюрем, которые так устрашающе-убедительно были показаны в замечательном голливудском фильме «Полуночный экспресс». К слову, в Турции живет немало советских и постсоветских воров в законе, но никто, повторяю, никто из них не занимается там преступной деятельностью. И если раз в две недели мы слышим очередную историю об аресте за границей грузинской банды, то местом действия могут быть Греция, Италия, Испания, Германия, но только не Турция. Вроде бы, мелочь, да? Но из-за таких вот мелочей к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп. Турецкий симбиоз: экономика + безопасность Если же взять более серьезные вещи, то турки, к примеру, не стали идти по пути Европы и США и дарить национальную индустрию Китайской Народной Республике. Вы не найдете ни одну крупную турецкую компанию, которая перенесла бы производство в Китай, таких попросту нет. Турецкие корпорации строят заводы в Турции, создают рабочие места для турецких рабочих и платят деньги в госбюджет Турецкой Республики. И вот вам экономический парадокс - на фоне инфляции и девальвации лиры знаменитая турецкая индустрия, производящая, похоже, все на свете, от памперсов до истребителей поколения 4++, не только не умирает, но и растет.

Согласитесь, это серьезный аргумент в ситуации, когда вдруг выясняется, что прекраснодушные рассуждения об эре «постиндустриальной экономики» есть не что иное, как пустые байки. Что сегодня, как и сто лет назад, в цене не только программы-поисковики, маркет-плейсы и онлайн-заказ авиабилетов, но и металлургия, машиностроение, химическая промышленность… В конце концов, чтобы заказать онлайн-билет на самолет, надо, чтоб кто-то его произвел. И еще кое-что из экономики: у Турции, пожалуй, самый низкий среди развитых стран показатель государственного долга – всего 31 процент от ВВП. Тогда, как в США, Евросоюзе и Японии этот показатель давно уже пересек отметку 100 процентов. Согласитесь, в наше экономически разбалансированное время фактор весьма ценный. И, наконец, вопросы безопасности. Турции (во всяком случае, пока) не угрожает ни одна страна. Что же касается сугубо внутренних дрязг с курдами, то Эрдогану для решения этой задачи вполне хватало и сил безопасности. Но, в отличие от европейцев, турки рассчитывали только на собственные силы, а потому свою армию не уничтожили, а, наоборот, усилили и снабдили оружием собственного производства.

Турция постоянно наращивает военные расходы, ее 800-тысячная армия входит в пятерку сильнейших в мире, а ее военно-промышленный комплекс производит практически все необходимое оружие. Вот вам национальная безопасность и современный ВПК в одном флаконе. А теперь ответьте: у какой страны Евросоюза это есть? В итоге Владимир Путин, который демонстративно опаздывает на встречи с зарубежными коллегами, чтоб показать, кто тут хозяин, приходит строго вовремя только на встречи с тремя мировыми лидерами – Си Цзиньпином, Нарендрой Моди и Реджепом Тайипом Эрдоганом. То есть Турция входит в тот предельно скромный перечень стран, связываться с которыми Россия не рискует.