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Ле Пен о своем аресте

Трамп недоволен заявлениями Путина и Зеленского

22:31 1063

Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве высказываниями обеих сторон конфликта в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент США активно работает над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил недовольство заявлениями лидеров по обе стороны конфликта, поскольку считает, что они не способствуют урегулированию. Он продолжает прилагать усилия в этом направлении, и наши команды поддерживают соответствующие контакты», — сказала Ливитт.

Ранее Трамп заявил NBC, что введет вторичные санкции против российской нефти, если Москва не пойдет на мирное соглашение. По данным телеканала, американский лидер также выразил недовольство заявлениями российского президента Владимира Путина в адрес Владимира Зеленского и киевских властей, отметив, что они «не ведут в правильном направлении».

Кроме того, Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома, что Зеленский «пытается пересмотреть условия соглашения по полезным ископаемым». «Если он пойдет на этот шаг, у него могут возникнуть серьезные проблемы», — добавил президент США.

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