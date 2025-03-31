США снова пригрозили Ирану

Администрация США рассматривает возможность применения «других мер » , если Иран откажется от обсуждения своей ядерной программы.

Как напомнила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, президент Дональд Трамп выразил готовность к переговорам, но в случае отказа Тегерана Вашингтон «задействует другие варианты, которые окажутся крайне неблагоприятными для иранского режима».

«Президент дал понять, что готов к обсуждению сделки с Ираном, но если Тегеран не согласится на переговоры, будут использованы другие методы», — заявила Брюс на брифинге.

30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», «если они не заключат сделки… Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели».