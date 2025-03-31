Белый дом о возможном третьем сроке Трампа

"У него есть четыре года, предстоит еще много работы. Мы многого добились за первые почти 100 дней, и народу это нравится", - резюмировала она.

"Вы продолжаете задавать президенту вопрос о третьем сроке, он искренне и с улыбкой отвечает вам, а потом все начинают нервничать", - заявила Ливитт в ответ на соответствующий вопрос журналиста. По ее словам, Трамп уже "пояснил, что не хотел бы говорить об этом".

Ранее американский лидер в комментарии телеканалу NBC News заявил, что он "не шутит", когда говорит о возможности переизбрания на третий президентский срок. Позднее в беседе с журналистами он отметил, что не хотел бы обсуждать подобную возможность. "Просто я указываю, что все больше людей говорят [мне]: "Пожалуйста, переизбирайтесь", - отметил он.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции США, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Как указывал телеканал NBC News, есть два способа изменить американскую Конституцию, чтобы дать Трампу правовые основания для переизбрания на третий срок. В первом случае потребуется две трети голосов в Конгрессе. Во втором случае две трети штатов (34 из 50) могут созвать конституционный конвент, на котором будут предложены поправки. Оба способа предполагают дальнейшую ратификацию поправок со стороны 38 из 50 штатов. По мнению NBC News, учитывая, что республиканцы не обладают уверенным большинством в Сенате и Палате представителей, вариант с конвентом для них более реалистичен.