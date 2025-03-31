Шесть европейских стран заявили о готовности продолжать «давление на Россию»

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании и представитель ЕС заявили о намерении продолжать давление на Россию, включая новые санкции.

В совместном заявлении, опубликованном МИД Германии, страны подтвердили поддержку Украины и призвали Москву прекратить войну.

По их мнению, Украина демонстрирует приверженность миру, а Россия продолжает агрессию.

Европейские министры пообещали наращивать военную помощь Киеву и подчеркнули, что не примут ограничений на развитие украинской оборонной промышленности или военное присутствие партнеров.