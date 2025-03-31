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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

У Зеленского отрицают подготовку к выборам

31 мартa 2025, 23:39 489

Киевские власти не планируют проведение выборов в июле, как утверждал ранее британский журнал The Economist.

Об этом сообщила украинская служба вещательной корпорации BBC со ссылкой на свои источники.

Собеседники корпорации в офисе Зеленского и правительстве Украины отметили, что никаких совещаний по этому поводу не проводилось и поручений организовать выборы в июле никто не получал.

Напомним, что 30 марта британский журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что выборы президента могут состояться в Украине в июле. По его информации, на прошлой неделе Владимир Зеленский поручил своему офису начать работу над организацией голосования после достижения прекращения огня.

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