У Зеленского отрицают подготовку к выборам

Киевские власти не планируют проведение выборов в июле, как утверждал ранее британский журнал The Economist.

Об этом сообщила украинская служба вещательной корпорации BBC со ссылкой на свои источники.

Собеседники корпорации в офисе Зеленского и правительстве Украины отметили, что никаких совещаний по этому поводу не проводилось и поручений организовать выборы в июле никто не получал.

Напомним, что 30 марта британский журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что выборы президента могут состояться в Украине в июле. По его информации, на прошлой неделе Владимир Зеленский поручил своему офису начать работу над организацией голосования после достижения прекращения огня.