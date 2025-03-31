Гарвард под прицелом Трампа

По словам знакомого с ходом проверки источника, специальная рабочая группа Трампа по борьбе с антисемитизмом проверяет контракты на сумму $255,6 млн и многолетние грантовые обязательства на $8,7 млрд между правительством и университетом, пишет издание.

Как сообщил со ссылкой на собственные источники журнал Foreign Policy, это связано с бездействием руководства университета в отношении проявлений антисемитизма в его кампусе.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует пересмотреть гранты федерального правительства Гарвардскому университету и контракты с этим элитным высшим учебным заведением на общую сумму около $9 млрд.

Источник предупредил, что если Гарвардский университет не отреагирует на опасения специальной рабочей группы по поводу антисемитизма и не примет меры на этой неделе, то он может начать терять финансирование, указывается в материале.

Журнал отмечает, что ранее администрация Трампа заморозила финансирование Колумбийского университета общим объемом более $400 млн по тем же причинам.

В середине марта Министерство образования США направило в 60 американских университетов письмо, в котором пригрозило последствиями, если не будет обеспечена защита студентов еврейского происхождения от акций протеста и им не будет гарантирован безопасный доступ на территорию кампусов. Письма получили в том числе шесть из восьми вузов Лиги плюща: Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский и Принстонский университеты.