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Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

Если Генпрокуратура превозносит «Талибан», то кому нужна ответка Хаменеи?

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:21 449

Фото дня

Астурия, Испания. Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на угольной шахте.

Фото: Elpais

Ответка

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не оставит без реакции враждебные действия иностранных сил.

«Во-первых, если из-за рубежа кто-либо совершит враждебный акт, пусть и вероятность такого невелика, то без сомнения, за ним последует мощный контрудар», - сказал Хаменеи.

«Во-вторых, если враг, как и в прошлые годы, попытается посеять внутреннюю смуту, то народ ответит решительно провокаторам, как это было в прошлом», - добавил он.

Призыв

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что остается единственным легитимно избранным президентом Грузии и предложила создать платформу сопротивления нынешним грузинским властям.

Об этом она заявила, выступая в Тбилиси на очередной акции с требованием назначения новых парламентских выборов.

По ее словам, на этой платформе будут объединены «все оппозиционные проевропейские силы».

Хаменеи за словом в карман не полезет

Дата

Министры иностранных дел Евросоюза предложили определить дату окончания переговоров о прекращении огня в Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что с Москвой и Киевом уже обсуждались возможные условия остановки боевых действий.

«Должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня... Мы не можем вечно ждать», - сказал Сикорский.

Санкции

Шесть стран ЕС готовы ввести новые санкции против России.

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция сообщили о своей готовности усилить санкционное давление на Россию.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел шести стран и главы дипломатии ЕС Каи Каллас по итогам встречи в Мадриде.

Какая Россия без «Талибана»?

Пропавшие

В ходе поисково-спасательной операции на востоке Литвы из болота поднята гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 Hercules, которая пропала 25 марта во время военных учений НАТО.

О судьбе экипажа из четырех американских солдат, как заявляют литовские власти, ничего не известно.

В свою очередь, командование сухопутных сил США в Европе и Африке заявило, что трое солдат были найдены мертвыми. Судьба четвертого солдата остается неизвестной.

Просьба

Генпрокуратура России попросила разрешить деятельность «Талибана» в России.

В иске, поступившем в Верховный суд России, говорится, что Генпрокуратура просит приостановить запрет деятельности террористического движения «Талибан» в России.

Ранее с подобным предложением обратились к президенту России Владимиру Путину МИД и Минюст.

«Талибан» признали террористической организацией в России в 2003 году.

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