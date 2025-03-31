Если Генпрокуратура превозносит «Талибан», то кому нужна ответка Хаменеи?

Астурия, Испания. Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на угольной шахте.

Ответка

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не оставит без реакции враждебные действия иностранных сил.

«Во-первых, если из-за рубежа кто-либо совершит враждебный акт, пусть и вероятность такого невелика, то без сомнения, за ним последует мощный контрудар», - сказал Хаменеи.

«Во-вторых, если враг, как и в прошлые годы, попытается посеять внутреннюю смуту, то народ ответит решительно провокаторам, как это было в прошлом», - добавил он.

Призыв

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что остается единственным легитимно избранным президентом Грузии и предложила создать платформу сопротивления нынешним грузинским властям.

Об этом она заявила, выступая в Тбилиси на очередной акции с требованием назначения новых парламентских выборов.

По ее словам, на этой платформе будут объединены «все оппозиционные проевропейские силы».