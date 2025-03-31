Если Генпрокуратура превозносит «Талибан», то кому нужна ответка Хаменеи?
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Астурия, Испания. Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на угольной шахте.
Ответка
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не оставит без реакции враждебные действия иностранных сил.
«Во-первых, если из-за рубежа кто-либо совершит враждебный акт, пусть и вероятность такого невелика, то без сомнения, за ним последует мощный контрудар», - сказал Хаменеи.
«Во-вторых, если враг, как и в прошлые годы, попытается посеять внутреннюю смуту, то народ ответит решительно провокаторам, как это было в прошлом», - добавил он.
Призыв
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что остается единственным легитимно избранным президентом Грузии и предложила создать платформу сопротивления нынешним грузинским властям.
Об этом она заявила, выступая в Тбилиси на очередной акции с требованием назначения новых парламентских выборов.
По ее словам, на этой платформе будут объединены «все оппозиционные проевропейские силы».
Дата
Министры иностранных дел Евросоюза предложили определить дату окончания переговоров о прекращении огня в Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он подчеркнул, что с Москвой и Киевом уже обсуждались возможные условия остановки боевых действий.
«Должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня... Мы не можем вечно ждать», - сказал Сикорский.
Санкции
Шесть стран ЕС готовы ввести новые санкции против России.
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция сообщили о своей готовности усилить санкционное давление на Россию.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел шести стран и главы дипломатии ЕС Каи Каллас по итогам встречи в Мадриде.
Пропавшие
В ходе поисково-спасательной операции на востоке Литвы из болота поднята гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 Hercules, которая пропала 25 марта во время военных учений НАТО.
О судьбе экипажа из четырех американских солдат, как заявляют литовские власти, ничего не известно.
В свою очередь, командование сухопутных сил США в Европе и Африке заявило, что трое солдат были найдены мертвыми. Судьба четвертого солдата остается неизвестной.
Просьба
Генпрокуратура России попросила разрешить деятельность «Талибана» в России.
В иске, поступившем в Верховный суд России, говорится, что Генпрокуратура просит приостановить запрет деятельности террористического движения «Талибан» в России.
Ранее с подобным предложением обратились к президенту России Владимиру Путину МИД и Минюст.
«Талибан» признали террористической организацией в России в 2003 году.