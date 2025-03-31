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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

США отвергли предложение Путина

00:45 546

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила на брифинге, что администрация Трампа считает мирное урегулирование конфликта в Украине возможным только через полное прекращение огня и переговоры между Москвой и Киевом. Она выразила категорическое несогласие с предложением о введении временного управления в Украине.

"Мы понимаем, что переговоры потребуют от России и Украины принятия сложных решений и компромиссов. Мы работаем с обеими сторонами и продолжаем стремиться к тому, чтобы они сели за стол переговоров", — отметила Брюс.

Она также подчеркнула, что идея России о временной администрации в Украине не получила поддержки у Трампа: "Украина — это конституционная демократия. Управление в стране определяется ее Конституцией и народом Украины".

Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить введение "временного управления" в Украине.

"Мы понимаем, что переговоры потребуют от России и Украины принятия сложных решений и компромиссов. Мы работаем с обеими сторонами и продолжаем стремиться к тому, чтобы они сели за стол переговоров", — отметила Брюс.

Она также подчеркнула, что идея России о временной администрации в Украине не получила поддержки у Трампа: "Украина — это конституционная демократия. Управление в стране определяется её Конституцией и народом Украины".

Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить введение "временного управления" в Украине.

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