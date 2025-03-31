Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться

Как известно, предыдущая администрация США исключила Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35. Правда, после того, как Анкара одобрила в прошлом году членство в НАТО доселе нейтральных Швеции и Финляндии, администрация Джо Байдена дала «добро» на продажу Турции новейших истребителей F-16, хотя по сей день ни один из них турки пока не получили. Если же добавить к этому продолжавшуюся при Байдене поддержку Соединенных Штатов боевиков РПК/ОНС на севере Сирии, становится понятной натянутость в американо-турецких отношениях в последние годы. В результате после того, как выведенная из программы F-35 и не дождавшаяся модернизированных F-16 Турция, которая придает важное значение модернизации своих ВВС и испытывает острую потребность в современных истребителях, начала в прошлом году переговоры о приобретении европейских истребителей Eurofighter Typhoon.

Первоначально этой сделке препятствовала Германия, однако в дальнейшем процесс был ускорен двусторонними переговорами между Анкарой и Берлином и особенно возвращением в Белый дом Дональда Трампа, после которого значение Турции для Европы в вопросах безопасности резко возросло. Как следствие, в феврале Великобритания представила Турции ценовое предложение на поставку Eurofighter Typhoon. В дальнейшем переговорный процесс между Брюсселем и Анкарой развивался позитивно, сделка по продаже Турции европейских истребителей приближалась к финальной стадии, но тут вмешалась администрация Дональда Трампа. Понятно, что 47-й президент США, объявивший Европе «торговую войну», не мог допустить заключение в обход Вашингтона многомиллиардную сделки ЕС с Турцией.

16 марта в ходе телефонного разговора с Эрдоганом Трамп сделал предложение, от которого его турецкий коллега не мог отказаться. А именно, дал «зеленый свет» на поставку Турции истребителей F-35. После чего из Вашингтона начали поступать заявления, в полной мере соответствовавшие ожиданиям Анкары по вопросу Сирии. Напомним, что еще раньше США вынудили террористическую организацию РПК/ОНС/СДС, которую активно поддерживали с 2014 года, подписать с новым сирийским правительством соглашение о разоружении. А 25 марта госсекретарь США Марко Рубио, который несколькими днями ранее подтвердил в Конгрессе, что Вашингтон продолжит поддерживать боевиков РПК/ОНС, заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что понимает обеспокоенность Анкары по поводу террористических группировок на севере Сирии. Примерно тогда же президент Трамп, заявивший, что «Турция – хорошая страна. У нее хороший лидер», отметил, что Вашингтон и Анкара могут сотрудничать по сирийскому вопросу.

Таков фон, на котором в Анкаре идут приготовления к встрече президентов Эрдогана и Трампа. По данным дипломатических источников haqqin.az, хотя точная дата визита Эрдогана в Вашингтон пока не определена, переговоры по деталям американо-турецкой встречи на высшем уровне продолжаются и в их процессе крепнет уверенность, что диалог двух президентов в Белом доме даст позитивные результаты. Напомним, что основной темой разногласий в отношениях Вашингтона с Анкарой остается политика Дональда Трампа по сектору Газы. Именно этот вопрос в американо-турецких отношениях эксперты рассматривают, как критический. В то же время сближение Анкары с новой администрацией США не мешает курсу на кооперацию с Европой, провозглашенному вскоре после смены власти в Сирии. Так, после телефонного разговора с Трампом Эрдоган вновь подтвердил приверженность сотрудничеству с ЕС.

Более того, Турция на уровне вице-президента Джевдета Йылмаза приняла 27 марта участие в Парижском саммите, на котором обсуждался украинский вопрос. Тем самым Анкара, несмотря на противодействие Трампа саммиту в Париже, продемонстрировала солидарность с Европой в осуждении российской агрессии. После возвращения Трампа в Белый дом мир столкнулся с кардинальным изменением традиционного американского восприятия Европейского Союза, который оказался на перепутье и был вынужден кардинально пересмотреть архитектуру своей безопасности. И в этом контексте внимание ЕС естественным образом обращено в сторону Турции, обладающей второй по величине армией в составе НАТО. Но если раньше Европа оценивала военную мощь Турции лишь по численности ее войск, то сегодня, судя по недавним заявлениям ведущих европейских политиков, в Брюсселе признают, что за последние пятнадцать лет эта страна, благодаря интенсивному развитию национальных оборонных технологий, превратилась в своеобразный центр притяжения.