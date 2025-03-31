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Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:44 723

Как известно, предыдущая администрация США исключила Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35. Правда, после того, как Анкара одобрила в прошлом году членство в НАТО доселе нейтральных Швеции и Финляндии, администрация Джо Байдена дала «добро» на продажу Турции новейших истребителей F-16, хотя по сей день ни один из них турки пока не получили.

Если же добавить к этому продолжавшуюся при Байдене поддержку Соединенных Штатов боевиков РПК/ОНС на севере Сирии, становится понятной натянутость в американо-турецких отношениях в последние годы.

В результате после того, как выведенная из программы F-35 и не дождавшаяся модернизированных F-16 Турция, которая придает важное значение модернизации своих ВВС и испытывает острую потребность в современных истребителях, начала в прошлом году переговоры о приобретении европейских истребителей Eurofighter Typhoon.

Турция все еще не получила новейшие истребители F-16

Первоначально этой сделке препятствовала Германия, однако в дальнейшем процесс был ускорен двусторонними переговорами между Анкарой и Берлином и особенно возвращением в Белый дом Дональда Трампа, после которого значение Турции для Европы в вопросах безопасности резко возросло.

Как следствие, в феврале Великобритания представила Турции ценовое предложение на поставку Eurofighter Typhoon.

В дальнейшем переговорный процесс между Брюсселем и Анкарой развивался позитивно, сделка по продаже Турции европейских истребителей приближалась к финальной стадии, но тут вмешалась администрация Дональда Трампа. Понятно, что 47-й президент США, объявивший Европе «торговую войну», не мог допустить заключение в обход Вашингтона многомиллиардную сделки ЕС с Турцией.

Эрдоган был очень близок к сделке по Eurofighter Typhoon, но тут...

16 марта в ходе телефонного разговора с Эрдоганом Трамп сделал предложение, от которого его турецкий коллега не мог отказаться. А именно, дал «зеленый свет» на поставку Турции истребителей F-35. После чего из Вашингтона начали поступать заявления, в полной мере соответствовавшие ожиданиям Анкары по вопросу Сирии.

Напомним, что еще раньше США вынудили террористическую организацию РПК/ОНС/СДС, которую активно поддерживали с 2014 года, подписать с новым сирийским правительством соглашение о разоружении.

А 25 марта госсекретарь США Марко Рубио, который несколькими днями ранее подтвердил в Конгрессе, что Вашингтон продолжит поддерживать боевиков РПК/ОНС, заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что понимает обеспокоенность Анкары по поводу террористических группировок на севере Сирии.

Примерно тогда же президент Трамп, заявивший, что «Турция – хорошая страна. У нее хороший лидер», отметил, что Вашингтон и Анкара могут сотрудничать по сирийскому вопросу.

Но тут Трамп сделал неожиданное предложение Эрдогану...

Таков фон, на котором в Анкаре идут приготовления к встрече президентов Эрдогана и Трампа. По данным дипломатических источников haqqin.az, хотя точная дата визита Эрдогана в Вашингтон пока не определена, переговоры по деталям американо-турецкой встречи на высшем уровне продолжаются и в их процессе крепнет уверенность, что диалог двух президентов в Белом доме даст позитивные результаты.

Напомним, что основной темой разногласий в отношениях Вашингтона с Анкарой остается политика Дональда Трампа по сектору Газы. Именно этот вопрос в американо-турецких отношениях эксперты рассматривают, как критический.

В то же время сближение Анкары с новой администрацией США не мешает курсу на кооперацию с Европой, провозглашенному вскоре после смены власти в Сирии.

Так, после телефонного разговора с Трампом Эрдоган вновь подтвердил приверженность сотрудничеству с ЕС.

И Джевдет Йылмаз неожиданно появился на Парижском саммите

Более того, Турция на уровне вице-президента Джевдета Йылмаза приняла 27 марта участие в Парижском саммите, на котором обсуждался украинский вопрос. Тем самым Анкара, несмотря на противодействие Трампа саммиту в Париже, продемонстрировала солидарность с Европой в осуждении российской агрессии.

После возвращения Трампа в Белый дом мир столкнулся с кардинальным изменением традиционного американского восприятия Европейского Союза, который оказался на  перепутье и был вынужден кардинально пересмотреть архитектуру своей безопасности. И в этом контексте внимание ЕС естественным образом обращено в сторону Турции, обладающей второй по величине армией в составе НАТО.

Но если раньше Европа оценивала военную мощь Турции лишь по численности ее войск, то сегодня, судя по недавним заявлениям ведущих европейских политиков, в Брюсселе признают,  что за последние пятнадцать лет эта страна, благодаря интенсивному развитию национальных оборонных технологий, превратилась в своеобразный центр притяжения.

Эрдоган меняет риторику, Макрон рад

Международные эксперты, обсуждающие основные позиции формирования будущей оборонной стратегии Европы, отмечают, что доминирующую роль в ней будут играть Франция и Великобритания, усилия которых дополнят Германия и Польша.

На данный момент неясно, присоединится ли к новой европейской концепции безопасности Италия под руководством Джорджи Мелони. Но при этом лидеры Евросоюза все чаще соглашаются с тем, что без Турции эта концепция теряет смысл. И в этой связи слова президента Франции Эмманюэля Макрона на Парижском саммите о том, что «Европа нуждается в Турции, а Турция — в Европе», были восприняты в Анкаре с удовлетворением.

Более того, заявление Макрона во многом совпадает с риторикой Эрдогана последних месяцев.

Таким образом Турции впервые в ее истории отведено важнейшее место в глобальном противостоянии Евросоюза и США.

Вопрос лишь в том, как Анкара распорядится расколом между недавними союзниками и какую выгоду извлечет из усиливающегося противостояния двух мировых центров силы?

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