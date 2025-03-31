2 апреля Европа столкнется с Америкой. Венгрия со Словакией могут остаться под ногами

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался, что в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен та его «полчаса ругала», называя «полным идиотом». Речь шла о попытке главы словацкого правительства сепаратно договориться с Дональдом Трампом относительно будущих тарифов, которые заденут продукцию из Евросоюза. Новость о том, что их премьера открыто назвали идиотом, очень понравилась словацким СМИ, и они ее с удовольствием разнесли по стране и миру. Поняв свою оплошность, Фицо попытался объяснить, что пытался пошутить, на самом деле его никто так не называл, но кто же теперь поверит?

В самом деле, сила Евросоюза в вырисовывающемся противостоянии с Америкой заключается в единстве общей позиции и готовности ее отстаивать, а не в стремлении отдельных стран выпросить себе отдельные условия. Роберт Фицо, пытающийся быть умнее всех, и вправду выглядит если и не полным идиотом, то наполовину. Очевидно, в каких-то более приличных терминах глава Еврокомиссии ему это и пояснила. Перед ЕС все отчетливей встает задача обеспечения единства и быстроты принятия решений. Благородное стремление обеспечить консенсус всех 27 стран-участниц союза очень сильно затрудняет процесс выработки позиции, которая устраивает абсолютно всех. Тем более в ситуации, когда некоторые страны, в первую очередь это касается Венгрии и Словакии, пытаются шантажировать Брюссель своей «особой позицией», упирая на свои «доверительные отношения» с Трампом и Путиным. В Евросоюзе сейчас готовятся к обещанному президентом США тарифному удару 2 апреля. В ответ Еврокомиссия, по сведениям газеты El País, не исключает варианта полного закрытия рынка ЕС для американских товаров: тарифная война - так тарифная война. И Словакия не в том положении, чтобы вести свою игру в этой чрезвычайной ситуации.