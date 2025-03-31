Глава Минфина Израиля уходит в отставку

В письме премьеру Биньямину Нетаньяху он пояснил, что слагает все министерские полномочия, однако это временная мера, и вскоре он планирует вернуться в правительство.

Министр финансов Израиля, лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич объявил об уходе в отставку и возвращении в Кнессет в качестве депутата.

Причиной стало нарушение коалиционных соглашений партией «Оцма ехудит» Итамара Бен-Гвира. В результате сложившейся ситуации депутат от «Религиозного сионизма» Цви Суккот потерял место в парламенте. Теперь, восстановив мандат, Смотрич вытеснит депутата от «Оцма ехудит» Ицхака Кройцера, чтобы Суккот мог вернуться, а сам вновь занять пост министра.

Смотрич заявил, что рассчитывает на соблюдение договоренностей со стороны союзников и скорое разрешение конфликта.