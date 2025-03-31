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Греция ставит на проекты Азербайджана

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Ламия Исаева, специально для haqqin.az
01:29 669

Регулирующий орган по отходам, энергии и воде (RAAEY) Греции одобрил десятилетний план развития компании DESFA (оператор газотранспортной системы страны) на период 2024–2033 годов с суммарным бюджетом 1,37 млрд евро. В числе приоритетов — оптимальное использование такой инфраструктуры, как Trans Adriatic Pipeline (TAP — европейский участок Южного газового коридора, по которому с декабря 2020 года идет азербайджанский газ в Европу), газопровод IGB (Interconnector Greece Bulgaria, работает с 2022 года в основном под газ из Азербайджана) и новый плавучий терминал под сжиженный газ (в основном американский) — Alexandroupolis FSRU (он действует с октября 2024 года).

TAP — европейский участок Южного газового коридора

«Инвестиции в эти проекты направлены на увеличение пропускной способности и гибкости системы транспортировки газа через Грецию. В целом, одобренная национальная программа развития системы DESFA охватывает 71 проект и направлена на укрепление экспортного газового потенциала Греции в рамках дальнейшей диверсификации источников поставок и энергетической безопасности Греции и региона Южной и Юго-Восточной Европы», — отмечается в утвержденном RAAEY официальном документе.

Также, в соответствии со стратегией декарбонизации DESFA, ряд проектов касается подготовки газотранспортной системы к приему водорода и биогаза.

Согласно 10-летнему инвестиционному плану DESFA, к концу 2025 года завершится расширение газокомпрессорной станции (ГКС) с тремя энергоблоками для обеспечения более активной загрузки TAP в пункте приема-отправки газа «Неа Месимврия».

«Этот проект обеспечит полный двухнаправленный поток в точке соединения TAP с греческой линией в пункте «Неа Месимврия». В целом, данная ГКС будет иметь два энергоблока по 1,1 мегаватта (МВт) каждый и один блок мощностью 3,3 МВт, что позволит принимать до десяти миллионов кубометров газа в сутки», — поясняется в Плане.

Регулирующий орган по отходам, энергии и воде (RAAEY) Греции одобрил десятилетний план развития компании DESFA (оператор газотранспортной системы страны) на период 2024–2033 годов с суммарным бюджетом 1,37 млрд евро

Отметим, что увеличение мощности ГКС в «Неа Месимврии» до конца декабря 2025 года направлено на то, чтобы с 1 января 2026 года газопровод TAP как часть ЮГК смог в течение трех лет качать на 1-1,2 млрд кубометров газа в год больше, чем ранее шло через ЮГК в Европу.

Как стало известно haqqin.az, этот дополнительный объем газа будет в основном обеспечен Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC), которая ответственна за поставку газа с каспийского месторождения «Шах-Дениз» в Европу.

Для получения указанных объемов газа на «Шах-Дениз» в течение 2025-2027 гг. планируется пробурить шесть новых скважин.

TAP в настоящее время способен транспортировать до 12 млрд куб. м газа в год.

В десятилетнем плане DESFA также предполагаются капиталовложения в газокомпрессорную станцию в Ампелии.

«Данная ГКС критически важна для DESFA, так как обеспечивает гидравлическую адекватность Национальной системы природного газа (NNGS) Греции. Реализация этой части плана необходима в связи с увеличением потоков газа с севера на юг Греции в связи с эксплуатацией TAP и его соединения с NNGS в «Неа Месимврии». Интеграция этой станции в газотранспортную систему Греции ожидается к июню 2025 года», — отмечено в документе.

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