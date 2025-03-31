Греция ставит на проекты Азербайджана

Регулирующий орган по отходам, энергии и воде (RAAEY) Греции одобрил десятилетний план развития компании DESFA (оператор газотранспортной системы страны) на период 2024–2033 годов с суммарным бюджетом 1,37 млрд евро. В числе приоритетов — оптимальное использование такой инфраструктуры, как Trans Adriatic Pipeline (TAP — европейский участок Южного газового коридора, по которому с декабря 2020 года идет азербайджанский газ в Европу), газопровод IGB (Interconnector Greece Bulgaria, работает с 2022 года в основном под газ из Азербайджана) и новый плавучий терминал под сжиженный газ (в основном американский) — Alexandroupolis FSRU (он действует с октября 2024 года).

«Инвестиции в эти проекты направлены на увеличение пропускной способности и гибкости системы транспортировки газа через Грецию. В целом, одобренная национальная программа развития системы DESFA охватывает 71 проект и направлена на укрепление экспортного газового потенциала Греции в рамках дальнейшей диверсификации источников поставок и энергетической безопасности Греции и региона Южной и Юго-Восточной Европы», — отмечается в утвержденном RAAEY официальном документе.

Также, в соответствии со стратегией декарбонизации DESFA, ряд проектов касается подготовки газотранспортной системы к приему водорода и биогаза.

Согласно 10-летнему инвестиционному плану DESFA, к концу 2025 года завершится расширение газокомпрессорной станции (ГКС) с тремя энергоблоками для обеспечения более активной загрузки TAP в пункте приема-отправки газа «Неа Месимврия».

«Этот проект обеспечит полный двухнаправленный поток в точке соединения TAP с греческой линией в пункте «Неа Месимврия». В целом, данная ГКС будет иметь два энергоблока по 1,1 мегаватта (МВт) каждый и один блок мощностью 3,3 МВт, что позволит принимать до десяти миллионов кубометров газа в сутки», — поясняется в Плане.