Добрый Путин опаснее злого Трампа

Впервые после возвращения в Белый дом Дональд Трамп заявил, что «он разозлился» на Владимира Путина. Поводом стало выступление российского президента в Мурманске, когда он неожиданно предложил ввести на Украине временное внешнее управление – с участием ООН, а также, возможно, США и Евросоюза. Идея была настолько неожиданная, что поначалу в Белом доме, с трудом подбирая слова, комментируя ее, ограничились общими (негативными, впрочем, по отношению к этому предложению) фразами в том духе, что система управления и власти на Украине определяются ее Конституцией и народом. В Европе реакция была куда резче. В ООН тоже откликнулись критически. После чего уже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с отчасти смягчающими главную мысль разъяснениями. Он признал, что на эту тему президенты России и США не консультировались, добавив, что это лишь один из возможных вариантов, деталей пока нет, так что ни к чему, мол, так горячиться. Однако Трампу, видимо, такая «нюансировка» не понравилась. И он – правда, не напрямую, а через ведущую телекомпании NBC Кристен Уэлкер - дал понять, что он «зол на президента России Путина», присовокупив сюда еще и угрозу ввести вторичные пошлины на российскую нефть. На практике это будет означать, что покупающие у России нефть страны и компании не смогут вести бизнес в США. Чтобы «разрулить» нынешнюю ситуацию, напрашивается телефонный разговор двух президентов, тем более что Трамп уже объявил, что он может состояться уже на днях.

Возможно, кстати, что неожиданное предложение Путина о внешнем управлении на Украине и было всего лишь «приглашением к разговору», чтобы в ходе общения с Трампом как раз указать ему на невыполнение Украиной моратория на удары по энергообъектам. Минобороны РФ фиксирует их практически каждый день. В то же время МИД РФ, видя столь резкую реакцию президента США, выступил (в лице директора департамента международных организаций МИД Кирилла Логвинова) с разъяснениями и уточнениями, которые смягчили первоначальное предложение. Логвинов рассказал, что создание временных международных администраций означает передачу ООН полномочий на управление территориями, охваченными боевыми действиями. Но сначала должна быть достигнута договоренность между сторонами конфликта, напрямую или через посредников, о передаче ООН соответствующих полномочий. А без согласия сторон никак нельзя. Впрочем, спустя сутки то ли Трамп сам чуть «оттаял», то ли телеведущая NBC накануне драматизировала его угрозы в адрес Москвы, но он несколько смягчил свои заявления о Путине, заявив, что доверяет президенту России и считает, что тот поступит правильно и заключит мирное соглашение.

Возможно, отчасти на «обозление» Трампа накануне повлияло его общение с президентом Финляндии Александром Стуббом, прибывшим в Вашингтон. Финны на Западе многими считаются «специалистами по тому, как вести дела с русскими» еще со времен «холодной войны», когда Хельсинки поддерживал относительно дружественные отношения с Москвой. Но времена, когда такой курс Финляндии определяла «линия Паасикиви- Кекконена» (политика дружеских отношений с Москвой, названная в честь двух послевоенных президентов страны), нынче прошли. Президент Стубб придерживается откровенно «ястребиной позиции». Это именно он во время визита в США и предложил Трампу определить 20 апреля (Пасха у православных и католиков, в этом году дата совпадает) как дату всеобъемлющего прекращения огня в Украине, приурочив это еще и к 100 дням правления 47-го президента США. Возвращаясь на родину, Стубб отметил, что терпение Трампа по отношению к России «иссякает», и что у Вашингтона имеются «далеко идущие планы», если Москва откажется от перемирия. В американской и тем более европейской прессе действительно все прочнее становится мнение, согласно которому русские тянут время на переговорах, пытаясь добиться для себя еще больших преимуществ на поле боя. Тот же Трамп сам недавно уже проговаривал этот тезис. Мол, он и сам в ходе деловых переговоров себя так вел. Но ему нужна «сделка по Украине» быстро. Он не готов месяцами вести вязкие и малопродуктивные переговоры о бесчисленных деталях и нюансах. Явно не нравится ему и «неконструктивность» Зеленского, на которого он обрушился с новой порцией критики за то, что тот не хочет подписывать с США сделку о доступе Америки к ресурсам Украины. Как раз накануне в прессе появилось изложение новой версии соглашения. Оно носит куда более кабальный характер для Киева. США получат контроль над всеми будущими крупными инвестициями в инфраструктуру и разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ, а также портами, авто- и железными дорогами. США также получат право на всю прибыль, направляемую в инвестиционный фонд реконструкции. Сделка прямо противоречит стремлению Украины в Евросоюз, поскольку нарушила бы все европейские нормы, предоставив исключительные условия третьей стороне – не члену ЕС. В Киеве также опасаются, что США потребуют возмещения в рамках соглашения всей оказанной военной и экономической помощи.